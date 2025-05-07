Марченко про угоду щодо копалин: дозволяє говорити про те, що це повноцінне партнерство з США
Київ • УНН
Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що угода про корисні копалини є привабливою для обох країн. Вона сприятиме залученню інвестицій та військової допомоги.
Угода про корисні копалини в теперішньому вигляді є досить привабливою для України та США. Вона дозволяє залучати інвестиції та говорити про те, що це повноцінне партнерство, яке потенційно дає можливість очікувати на інвестиції та допомогу різного роду, в тому числі військову. Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко в ефірі телемарафону, передає УНН.
Деталі
Марченко прокоментував остаточний варіант угоди про копалини.
Я вважаю, що це дуже важливий крок, який спільно зробили уряди України та США. Я вважаю, що переговорні команди зробили дуже якісно свою роботу й угода в теперішньому вигляді є досить привабливою для України та США. Вона дозволяє залучати інвестиції та говорити про те, що це повноцінне партнерство, яке потенційно дає можливість очікувати на інвестиції та допомогу різного роду, в тому числі військову
Доповнення
Україна підписала угоду зі США про створення Інвестиційного фонду відбудови, яку називають угодою про корисні копалини.
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомляв, що в основі угоди лежать п’ять ключових принципів:
• рівноправність: Фонд створюється на засадах 50/50 й обидві сторони мають рівне право голосу;
• збереження контролю: Україна зберігає повний контроль над надрами, інфраструктурою та природними ресурсами;
• нові інвестиції, а не борги: жодних боргових зобов’язань угода не передбачає;
• гарантовані інвестори та покупці: Фонд інвестуватиме в проєкти та буде гарантувати комерційні закупівлі продукції на умовах "бери або плати";
• узгодженість з євроінтеграційним курсом: угода не становитиме перепони для набуття Україною членства в ЄС.
Нагадаємо
2 травня Кабінет міністрів подав у Верховну Раду законопроєкт про ратифікацію Угоди між Україною та США щодо корисних копалин.
Нардеп Ярослав Железняк повідомляв раніше, що голосування у Верховній Раді за ратифікацію угоди про корисні копалини між США та Україною очікується 8 травня.