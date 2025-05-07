Марченко про угоду щодо копалин: дозволяє говорити про те, що це повноцінне партнерство з США

Угода про корисні копалини в теперішньому вигляді є досить привабливою для України та США. Вона дозволяє залучати інвестиції та говорити про те, що це повноцінне партнерство, яке потенційно дає можливість очікувати на інвестиції та допомогу різного роду, в тому числі військову. Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко в ефірі телемарафону, передає УНН.

Марченко прокоментував остаточний варіант угоди про копалини.

Я вважаю, що це дуже важливий крок, який спільно зробили уряди України та США. Я вважаю, що переговорні команди зробили дуже якісно свою роботу й угода в теперішньому вигляді є досить привабливою для України та США. Вона дозволяє залучати інвестиції та говорити про те, що це повноцінне партнерство, яке потенційно дає можливість очікувати на інвестиції та допомогу різного роду, в тому числі військову