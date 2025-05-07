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Марченко про угоду щодо копалин: дозволяє говорити про те, що це повноцінне партнерство з США

Київ • УНН

 • 6316 перегляди

Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що угода про корисні копалини є привабливою для обох країн. Вона сприятиме залученню інвестицій та військової допомоги.

Марченко про угоду щодо копалин: дозволяє говорити про те, що це повноцінне партнерство з США

Угода про корисні копалини в теперішньому вигляді є досить привабливою для України та США. Вона дозволяє залучати інвестиції та говорити про те, що це повноцінне партнерство, яке потенційно дає можливість очікувати на інвестиції та допомогу різного роду, в тому числі військову. Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко в ефірі телемарафону, передає УНН.

Деталі

Марченко прокоментував остаточний варіант угоди про копалини.

Я вважаю, що це дуже важливий крок, який спільно зробили уряди України та США. Я вважаю, що переговорні команди зробили дуже якісно свою роботу й угода в теперішньому вигляді є досить привабливою для України та США. Вона дозволяє залучати інвестиції та говорити про те, що це повноцінне партнерство, яке потенційно дає можливість очікувати на інвестиції та допомогу різного роду, в тому числі військову 

- сказав Марченко.

Доповнення

Україна підписала угоду зі США про створення Інвестиційного фонду відбудови, яку називають угодою про корисні копалини.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомляв, що в основі угоди лежать п’ять ключових принципів:

• рівноправність: Фонд створюється на засадах 50/50 й обидві сторони мають рівне право голосу;

• збереження контролю: Україна зберігає повний контроль над надрами, інфраструктурою та природними ресурсами;

• нові інвестиції, а не борги: жодних боргових зобов’язань угода не передбачає;

• гарантовані інвестори та покупці: Фонд інвестуватиме в проєкти та буде гарантувати комерційні закупівлі продукції на умовах "бери або плати";

• узгодженість з євроінтеграційним курсом: угода не становитиме перепони для набуття Україною членства в ЄС.

Нагадаємо

2 травня Кабінет міністрів подав у Верховну Раду законопроєкт про ратифікацію Угоди між Україною та США щодо корисних копалин.

Нардеп Ярослав Железняк повідомляв раніше, що голосування у Верховній Раді за ратифікацію угоди про корисні копалини між США та Україною очікується 8 травня.

Анна Мурашко

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