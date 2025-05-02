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У ВР назвали дату ратифікації угоди України та США про копалини
08:28 • 5882 перегляди

У ВР назвали дату ратифікації угоди України та США про копалини

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У ВР назвали дату ратифікації угоди України та США про копалини

Київ • УНН

 • 5576 перегляди

Нардеп Железняк повідомив, що голосування за ратифікацію угоди про корисні копалини між США та Україною відбудеться 8 травня. Інші два документи ратифікувати не будуть.

У ВР назвали дату ратифікації угоди України та США про копалини

Голосування у Верховній Раді за ратифікацію угоди про корисні копалини між США та Україною очікується 8 травня, повідомив народний депутат Ярослав Железняк у п'ятницю у Telegram, пише УНН.

Голосування за ратифікацію угоди по копалинам між США та Україною планують 8 травня

- повідомив нардеп Железняк.

Нардеп також повідомив з посиланням на звіт Прем'єр-міністра Дениса Шмигаля для парламентарів стосовно угоди, що "другі документи - це міжінституційні угоди і принципово погоджені", і ці "інші два документи не будуть ратифікувати".

Нагадаємо

Ідеться про так звану угоду про корисні копалини, яку 30 квітня підписали Україна та США.

Перша віцепрем'єр-міністерка - міністерка економіки Юлії Свириденко уточнила, що Україна підписала угоду зі США про створення інвестиційного фонду відбудови, розповівши деталі.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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