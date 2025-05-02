У ВР назвали дату ратифікації угоди України та США про копалини
Київ • УНН
Нардеп Железняк повідомив, що голосування за ратифікацію угоди про корисні копалини між США та Україною відбудеться 8 травня. Інші два документи ратифікувати не будуть.
Голосування у Верховній Раді за ратифікацію угоди про корисні копалини між США та Україною очікується 8 травня, повідомив народний депутат Ярослав Железняк у п'ятницю у Telegram, пише УНН.
Голосування за ратифікацію угоди по копалинам між США та Україною планують 8 травня
Нардеп також повідомив з посиланням на звіт Прем'єр-міністра Дениса Шмигаля для парламентарів стосовно угоди, що "другі документи - це міжінституційні угоди і принципово погоджені", і ці "інші два документи не будуть ратифікувати".
Нагадаємо
Ідеться про так звану угоду про корисні копалини, яку 30 квітня підписали Україна та США.
Перша віцепрем'єр-міністерка - міністерка економіки Юлії Свириденко уточнила, що Україна підписала угоду зі США про створення інвестиційного фонду відбудови, розповівши деталі.