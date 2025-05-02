В ВР назвали дату ратификации соглашения Украины и США об ископаемых
Киев • УНН
Нардеп Железняк сообщил, что голосование за ратификацию соглашения о полезных ископаемых между США и Украиной состоится 8 мая. Другие два документа ратифицировать не будут.
Голосование в Верховной Раде за ратификацию соглашения о полезных ископаемых между США и Украиной ожидается 8 мая, сообщил народный депутат Ярослав Железняк в пятницу в Telegram, пишет УНН.
Голосование за ратификацию соглашения по ископаемым между США и Украиной планируют 8 мая
Нардеп также сообщил со ссылкой на отчет Премьер-министра Дениса Шмыгаля для парламентариев относительно соглашения, что "вторые документы - это межинституциональные соглашения и принципиально согласованы", и эти "другие два документа не будут ратифицировать".
Напомним
Речь идет о так называемом соглашении о полезных ископаемых, которое 30 апреля подписали Украина и США.
Первая вице-премьер-министр - министр экономики Юлия Свириденко уточнила, что Украина подписала соглашение с США о создании инвестиционного фонда восстановления, рассказав детали.