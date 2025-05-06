Комитет ВР по вопросам международной политики поддержал ратификацию соглашения Украины и США о полезных ископаемых
Киев • УНН
Комитет Верховной Рады по вопросам международной политики поддержал ратификацию соглашения между Украиной и США относительно полезных ископаемых. Ратификацию соглашения о полезных ископаемых поддержали 11 членов комитета.
Комитет Верховной Рады по вопросам международной политики поддержал ратификацию за основу и в целом Соглашения по ископаемым между Украиной и США. Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, передает УНН.
Комитет по вопросам международной политики поддержал ратификацию за основу и в целом Соглашение по ископаемым
По его словам, было внесено предложение в текст решения комитета:
- любые дополнительные договоренности о создании Фонда восстановления, не могут противоречить этому Соглашению;
- это соглашение действует на всей территории Украины в рамках международно признанных границ.
Железняк добавил, что ратификацию соглашения об ископаемых поддержали 11 членов комитета, один - воздержался, еще двое - не участвовали в голосовании.
Далее ратификация в зале 8 мая
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Украина 1 мая подписала соглашение с Соединенными Штатами Америки о создании Инвестиционного фонда восстановления. Данное соглашение предусматривает равноправие, контроль Украины над ресурсами и отсутствие долговых обязательств.