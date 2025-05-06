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Комитет ВР по вопросам международной политики поддержал ратификацию соглашения Украины и США о полезных ископаемых

Киев • УНН

 • 3478 просмотра

Комитет Верховной Рады по вопросам международной политики поддержал ратификацию соглашения между Украиной и США относительно полезных ископаемых. Ратификацию соглашения о полезных ископаемых поддержали 11 членов комитета.

Комитет ВР по вопросам международной политики поддержал ратификацию соглашения Украины и США о полезных ископаемых

Комитет Верховной Рады по вопросам международной политики поддержал ратификацию за основу и в целом Соглашения по ископаемым между Украиной и США. Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, передает УНН.

Комитет по вопросам международной политики поддержал ратификацию за основу и в целом Соглашение по ископаемым 

- написал нардеп.

По его словам, было внесено предложение в текст решения комитета:

  • любые дополнительные договоренности о создании Фонда восстановления, не могут противоречить этому Соглашению;
    • это соглашение действует на всей территории Украины в рамках международно признанных границ.

      Железняк добавил, что ратификацию соглашения об ископаемых поддержали 11 членов комитета, один - воздержался, еще двое - не участвовали в голосовании.

      Далее ратификация в зале 8 мая 

      - резюмировал нардеп.

      Корниенко рассказал, когда должна быть встреча с фракцией "Слуги народа" по ратификации соглашения о полезных ископаемых06.05.25, 15:48 • 4028 просмотров

      Дополнение

      Украина 1 мая подписала соглашение с Соединенными Штатами Америки о создании Инвестиционного фонда восстановления. Данное соглашение предусматривает равноправие, контроль Украины над ресурсами и отсутствие долговых обязательств.

      Антонина Туманова

      Антонина Туманова

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