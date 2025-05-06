Корниенко рассказал, когда должна быть встреча с фракцией "Слуги народа" по ратификации соглашения о полезных ископаемых

Сейчас идут встречи чиновников с фракциями по ратификации соглашения о ископаемых. Сегодня-завтра будет встреча с фракцией "Слуги Народа". Об этом заявил первый заместитель председателя ВР Александр Корниенко в эфире телемарафона, передает УНН.

Ратификация соглашения об ископаемых

Заместитель председателя ВР заявил, что идут встречи чиновников с фракциями по ратификации соглашения об ископаемых.

Сегодня-завтра будет встреча с фракцией монобольшинства. Сейчас, насколько мне известно, примерно в это время (14:20 – ред.) продолжается Комитет по внешней политике, который должен вынести свое решение. Пусть фракции определяются… Если какие-то политические силы в такие времена будут пренебрегать такими соглашениями, Бог и избиратели им судьи - сказал Корниенко.

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Нардеп Ярослав Железняк сообщал ранее, что голосование в Верховной Раде за ратификацию соглашения о полезных ископаемых между США и Украиной ожидается 8 мая.

Корниенко отметил, что голосование за ратификацию соглашения должно быть на этой неделе.

На этой неделе. Мы работаем над тем, чтобы на этой неделе это было. Мы не можем разглашать время и дату заседания… - отметил Корниенко.

На вопрос, финализирует ли ратификация соглашения процесс подписания документа, Корниенко ответил: "Ратификация происходит подписанного правительствами документа. Его все видели, он есть в приложении к внесенному в ВР №0309 законопроекту о ратификации данного соглашения".

Он отметил, что дополнительные документы – это другие документы.

У них другой статус – это соглашения на уровне имплементаций, на уровне соответствующих исполнительных органов и они не подлежат ратификации - пояснил Корниенко.

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Заместитель председателя ВР о законопроекте о внесении изменений в бюджетный кодекс для реализации соглашения о недрах.

Это очень простой законопроект, он отражает заложенный в соглашении принцип наполнения будущего Фонда с украинской стороны. Сейчас у нас рентные платежи и платежи за новые лицензии направлялись в государственный и местные бюджеты…. Согласно этому соглашению все будущие лицензии, все будущие ренты по лицензиям, которые будут выдаваться после вступления в действие соглашения, половина этих сборов должна направляться в этот Фонд. Соответственно, законопроект закладывает механизм, по которому эти сборы будут накапливаться на специальном Фонде государственного бюджета и затем перечисляться в соответствии с этим соглашением в украинскую часть Фонда - рассказал Корниенко.

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Корниенко напомнил, что согласно этому, как он сказал историческому соглашению, американская часть Фонда будет наполняться живыми деньгами, если этого желает американская сторона, а также всей военной помощью, которая будет поступать.

И буквально тот сюжет, который был о списанных F-16 – это тоже теоретически после вступления в действие соглашения может засчитываться в уставный капитал этого Фонда и это все даст возможность этому Фонду быть очень высоколиквидным со временем. Учитывая, что основная цель деятельности этого Фонда – это инвестирование в проекты восстановления инфраструктуры, развития, добычи полезных ископаемых, то это очень хорошие новости для будущего страны, для восстановления экономики - заявил Корниенко.

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Дополнение

Украина 1 мая подписала соглашение с Соединенными Штатами Америки о создании Инвестиционного фонда восстановления. Данное соглашение предусматривает равноправие, контроль Украины над ресурсами и отсутствие долговых обязательств.