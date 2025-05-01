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США отправляют Украине списанные самолеты со свалки “на запчасти” - СМИ

Киев • УНН

 • 2898 просмотра

США передают Украине списанные F-16 на запчасти для поддержки парка F-16, предоставленных Европой. Нерабочие самолеты, хранившиеся на свалке, уже отправлены через Польшу.

США отправляют Украине списанные самолеты со свалки “на запчасти” - СМИ

Истребители F-16, изъятые с американской свалки возле аэропорта Тусон в Аризоне, поставляются в Украину на запчасти для растущего парка истребителей, предоставленных Европой для защиты Украины от рф. Об этом сообщает TWZ со ссылкой на ВВС США пишет УНН.

Детали

Издание отмечает, что в Военно-воздушных силах Соединенных Штатов эту информацию изданию подтвердили после того, как на той неделе появились фотографии, на которых видно как частично разобранные F-16 загружают на украинский чартерный транспортный самолет Ан-124 в Аризоне. Бортовые трекеры показали, что транспортный самолет летит в Польшу, аэропорт Жешув-Ясенка. Он является жизненно важным транзитным узлом для военных материалов, поставляемых с Запада в Украину.

В Военно-воздушных силах США поддержали поставки европейцами пожертвованных Украине F-16, предоставив Украине списанные и полностью неработоспособные F-16 на запчасти. Эти F-16 были сняты с активного использования США и непригодны для полетов. Важно, что им не хватает критически важных компонентов, таких как двигатель или радар, и их нельзя было восстановить для оперативного использования, отметил представитель Военно-воздушных сил США.

Несмотря на то, что доказательства указывали на то, что Соединенные Штаты поставляли нерабочие самолеты Украине, официального подтверждения до сих пор не было. Поэтому существовала вероятность, что они были предназначены для использования Польшей, возможно, для запасных частей или наземного обучения на шелушителях.

Упаковка самолетов в термоусадочную пленку сделала невозможным точно определить, какие именно версии F-16 были направлены в Украину на запчасти. Однако наличие антенн IFF типа "птихорез" на носу свидетельствует о том, что это более старые варианты истребителей ПВО Block 15 (ADF), которые ранее летали в ВВС Национальной гвардии США.

Издание обратилось в ВВС США, чтобы узнать какие именно самолеты и в каком количестве были отправлены, однако они отказались предоставить больше информации.

Дополнительно

Ранее в этом месяце генерал Кристофер Каволи, командующий Европейского командования США и Верховный главнокомандующий объединенных вооруженных сил НАТО в Европе (SACEUR), сообщил комитету Сената, что дополнительные истребители F-16 готовятся к поставке Украине, хотя не назвал источник.

В общем Украине обещано около 85 боевых истребителей F-16, включая 24 из Нидерландов, 19 из Дании и 12 из Норвегии (эта же страна предоставит еще 10, которые будут использованы в качестве запасных частей), тогда как Бельгия заявляет, что поставит 30. Из этого общего количества некоторые из самолетов не отправляются в Украину, а используются для обучения украинских пилотов, преимущественно в Европейском учебном центре F-16 (EFTC) в Румынии.

Хотя планеры, предоставленные Соединенными Штатами, не добавят к этому общему количеству летных самолетов, они, тем не менее, значительно будут способствовать поддержке растущего авиапарка Украины, говорится в материале.

Издание отмечает, что США не заинтересованы в прямых поставках Украине летных F-16, но это всегда может измениться в определенный момент.

Истребитель F-16 сбила российская ракета, выпущенная из С-400 – СМИ12.04.25, 22:49 • 5429 просмотров

Алена Уткина

Алена Уткина

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