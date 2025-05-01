США відправляють Україні списані літаки зі сміттєзвалища “на запчастини” - ЗМІ

Винищувачі F-16, вилучені з американського звалища поблизу аеропорту Тусон в Аризоні, постачаються до України на запчастини для зростаючого парку винищувачів, наданих Європою для захисту України від рф. Про це повідомляє TWZ із посиланням на ВПС США пише УНН.

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Видання зазначає, що у Повітряних Силах Сполучених Штатів цю інформацію виданню підтвердили після того, як того тижня з'явилися фотографії, на яких видно як частково розібрані F-16 завантажують на український чартерний транспортний літак Ан-124 в Аризоні. Бортові трекери показали, що транспортний літак летить до Польщі, аеропорту Жешув-Ясьонка. Він є життєво важливим транзитним вузлом для військових матеріалів, що постачаються із Заходу до України.

У Повітряних силах США підтримали постачання європейцями пожертвуваних Україні F-16, надавши Україні списані та повністю непрацездатні F-16 на запчастини. Ці F-16 були зняті з активного використання США та непридатні для польотів. Важливо, що їм бракує критично важливих компонентів, таких як двигун або радар, і їх не можна було відновити для оперативного використання, зазначив речник Повітряних Сил США.

Попри те, що докази вказували на те, що Сполучені Штати постачали неробочі літаки Україні, офіційного підтвердження досі не було. Тож існувала ймовірність, що вони були призначені для використання Польщею, можливо, для запасних частин або наземного навчання на вилущувачах.

Упаковка літаків у термоусадочну плівку зробила неможливим точно визначити, які саме версії F-16 були направлені в Україну на запчастини. Проте наявність антен IFF типу "птахоріз" на носі свідчить про те, що це старіші варіанти винищувачів ППО Block 15 (ADF), які раніше літали у ВПС Національної гвардії США.

Видання звернулося до ВПС США, аби дізнатися які саме літаки та у якій кількості були відправлені, проте вони відмовилися надати більше інформації.

Додатково

Раніше цього місяця генерал Крістофер Каволі, командувач Європейського командування США та Верховний головнокомандувач об'єднаних збройних сил НАТО в Європі (SACEUR), повідомив комітету Сенату, що додаткові винищувачі F-16 готуються до постачання Україні, хоча не назвав джерело.

Загалом Україні обіцяно близько 85 бойових винищувачів F-16, включаючи 24 з Нідерландів, 19 з Данії та 12 з Норвегії (ця ж країна надасть ще 10, які будуть використані як запасні частини), тоді як Бельгія заявляє, що поставить 30. З цієї загальної кількості деякі з літаків не надсилаються до України, а використовуються для навчання українських пілотів, переважно в Європейському навчальному центрі F-16 (EFTC) у Румунії.

Хоча планери, надані Сполученими Штатами, не додадуть до цієї загальної кількості льотних літаків, вони, тим не менш, значно сприятимуть підтримці зростаючого авіапарку України, йдеться у матеріалі.

Видання зазначає, що США не зацікавлені в прямих постачаннях Україні льотних F-16, але це завжди може змінитися в певний момент.

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