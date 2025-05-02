$41.590.12
47.080.09
ukenru
Зеленский приказал ускорить создание украинской баллистики
18:22 • 1020 просмотра

Зеленский приказал ускорить создание украинской баллистики

18:05 • 4056 просмотра

Кабмин зарегистрировал в Раде законопроект, необходимый для реализации минерального соглашения с США: что он предусматривает

17:00 • 13335 просмотра

Пять мини-сериалов, от которых невозможно оторваться: что посмотреть на выходных

Эксклюзив
2 мая, 11:48 • 31945 просмотра

Компенсация за разрушенное или поврежденное жилье: кто имеет право, какие документы нужны и как получить выплату

Эксклюзив
2 мая, 10:55 • 53568 просмотра

Контрабанда на рынке электроники: эксперт объяснил, почему ключевая проблема - в логистике

Эксклюзив
2 мая, 10:48 • 67589 просмотра

Когда земля больше не кормит: что ждет государственные агропредприятия после отчуждения ресурсов

2 мая, 08:28 • 43454 просмотра

В ВР назвали дату ратификации соглашения Украины и США об ископаемых

2 мая, 05:30 • 51250 просмотра

ЕС готовит 17-й пакет санкций против россии, путин является единственным препятствием миру - французский министр

Эксклюзив
1 мая, 14:27 • 80044 просмотра

"Серый" импорт электроники уничтожает легальный бизнес - адвокат о схемах на рынке

1 мая, 12:24 • 147638 просмотра

Арестович, Олешко и Бондаренко: Зеленский ввел в действие новые санкции СНБО

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Погода
+11°
1.1м/с
41%
752 мм
Популярные новости

Ветер, грозы, ночные заморозки и настоящая жара днем: в эти выходные ожидается настоящий метеококтейль

2 мая, 10:00 • 36268 просмотра

Джереми Реннер рассказал, что ему предложили половину зарплаты за второй сезон "Соколиного Глаза"

2 мая, 12:04 • 17530 просмотра

Выпуск GTA VI отложен до мая 2026 года

13:46 • 15211 просмотра

Сорта растений от украинских ученых получают признание в ЕС: новые возможности для аграрного экспорта

14:18 • 46755 просмотра

Заявления есть, а доверия нет. Почему бизнес не идет на конкурсы АРМА, несмотря на меморандумы Думы

14:35 • 37419 просмотра
публикации

Заявления есть, а доверия нет. Почему бизнес не идет на конкурсы АРМА, несмотря на меморандумы Думы

14:35 • 37718 просмотра

Сорта растений от украинских ученых получают признание в ЕС: новые возможности для аграрного экспорта

14:18 • 47059 просмотра

Когда земля больше не кормит: что ждет государственные агропредприятия после отчуждения ресурсов
Эксклюзив

2 мая, 10:48 • 67593 просмотра

Топ ошибок во время шопинга: как избежать лишних расходов

2 мая, 06:22 • 60931 просмотра

Майский шашлык: 5 простых рецептов для идеального отдыха на природе

1 мая, 13:44 • 139266 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Марко Рубио

Иван Федоров

Джо Байден

Джей Ди Вэнс

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Запорожье

Крым

Китай

Реклама
УНН Lite

Пять мини-сериалов, от которых невозможно оторваться: что посмотреть на выходных

17:00 • 13338 просмотра

Кенсингтонский дворец поделился новым портретом принцессы Шарлотты к ее 10-летию

14:45 • 12015 просмотра

Выпуск GTA VI отложен до мая 2026 года

13:46 • 15415 просмотра

Джереми Реннер рассказал, что ему предложили половину зарплаты за второй сезон "Соколиного Глаза"

2 мая, 12:04 • 17730 просмотра

Оззи Осборн усиленно готовится к концерту Back to the Beginning несмотря на проблемы со здоровьем

1 мая, 19:32 • 33807 просмотра
Актуальное

Шахед-136

FAB-250

Фокс Ньюс

Хранитель

Truth Social

Кабмин зарегистрировал в Раде законопроект, необходимый для реализации минерального соглашения с США: что он предусматривает

Киев • УНН

 • 3168 просмотра

Кабмин внес в ВР законопроект для реализации соглашения с США о полезных ископаемых. Доходы от недр направят в инвестфонд восстановления.

Кабмин зарегистрировал в Раде законопроект, необходимый для реализации минерального соглашения с США: что он предусматривает

Кабинет министров принял и внес в Верховную Раду законопроект о внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины, необходимый для реализации соглашения с США по полезным ископаемым. Об этом пишет УНН со ссылкой на карточку законопроекта №13256.

Детали

Кабмин внес в Верховную Раду законопроект, который был принят на сегодняшнем заседании, "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины относительно реализации Соглашения между Правительством Украины и Правительством Соединенных Штатов Америки о создании Американо-Украинского инвестиционного фонда восстановления".

Согласно законопроекту, предусматривается введение механизма перечисления доходов от использования природных ресурсов в специальный фонд госбюджета Украины для дальнейшего направления в Американо-украинский инвестиционный фонд восстановления, созданный в соответствии с соглашением с правительством США.

Согласно проекту закона, к доходам общего фонда госбюджета относятся:

  • 70% рентной платы за пользование недрами для добычи полезных ископаемых общегосударственного значения и рентной платы за пользование недрами для добычи полезных ископаемых общегосударственного значения, которые определены в соответствии с ратифицированным соглашением между Украиной и США относительно соглашения о полезных ископаемых;
    • 35% рентной платы за пользование недрами для добычи полезных ископаемых общегосударственного значения, которые определены перечнем Активов природных ресурсов с учетом условий их добычи, установленных соглашением о фонде восстановления;
      • 47% рентной платы за пользование недрами для добычи нефти, природного газа, которые определены перечнем Активов природных ресурсов с учетом условий их добычи, установленных Соглашением о фонде восстановления.

        Также источниками наполнения госбюджета являются 50% средств от продажи спецразрешений на пользование недрами и 50% доходов от реализации части продукции, принадлежащей государству.

        Средства, полученные в специальный фонд госбюджета, будут направляться на уплату взноса в Инвестиционный фонд восстановления США-Украина в форме ограниченного партнерства, созданного в соответствии с соглашением о фонде восстановления.

        Ограничения:

        • не включаются доходы с лицензий, выданных до вступления в силу соглашения, если речь не идет о новой эксплуатации;
          • не учитываются доходы от активов, которые касаются роялти или репараций от рф.

            Фискальные уточнения:

            • поступления, которые чрезмерно или ошибочно зачислены, возвращаются;
              • налоговый долг за период действия соглашения аннулируется с даты его утраты силы.

                Средства будут перечисляться в Инвестиционный фонд, а будут использоваться на проекты восстановления инфраструктуры, связанные с послевоенным восстановлением.

                Напомним

                Украина подписала соглашение с Соединенными Штатами Америки о создании Инвестиционного фонда восстановления.

                Голосование в Верховной Раде за ратификацию соглашения о полезных ископаемых между США и Украиной ожидается 8 мая.

                Павел Башинский

                Павел Башинский

                Экономикаполитика
                Верховная Рада
                Соединенные Штаты
                Украина
                Brent
                $61.19
                Bitcoin
                $97,410.30
                S&P 500
                $5,689.41
                Tesla
                $293.81
                Газ TTF
                $33.08
                Золото
                $3,239.05
                Ethereum
                $1,852.41