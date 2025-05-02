Кабмин зарегистрировал в Раде законопроект, необходимый для реализации минерального соглашения с США: что он предусматривает

Кабинет министров принял и внес в Верховную Раду законопроект о внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины, необходимый для реализации соглашения с США по полезным ископаемым. Об этом пишет УНН со ссылкой на карточку законопроекта №13256.

Детали

Кабмин внес в Верховную Раду законопроект, который был принят на сегодняшнем заседании, "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины относительно реализации Соглашения между Правительством Украины и Правительством Соединенных Штатов Америки о создании Американо-Украинского инвестиционного фонда восстановления".

Согласно законопроекту, предусматривается введение механизма перечисления доходов от использования природных ресурсов в специальный фонд госбюджета Украины для дальнейшего направления в Американо-украинский инвестиционный фонд восстановления, созданный в соответствии с соглашением с правительством США.

Согласно проекту закона, к доходам общего фонда госбюджета относятся:

70% рентной платы за пользование недрами для добычи полезных ископаемых общегосударственного значения и рентной платы за пользование недрами для добычи полезных ископаемых общегосударственного значения, которые определены в соответствии с ратифицированным соглашением между Украиной и США относительно соглашения о полезных ископаемых;

35% рентной платы за пользование недрами для добычи полезных ископаемых общегосударственного значения, которые определены перечнем Активов природных ресурсов с учетом условий их добычи, установленных соглашением о фонде восстановления;

47% рентной платы за пользование недрами для добычи нефти, природного газа, которые определены перечнем Активов природных ресурсов с учетом условий их добычи, установленных Соглашением о фонде восстановления.

Также источниками наполнения госбюджета являются 50% средств от продажи спецразрешений на пользование недрами и 50% доходов от реализации части продукции, принадлежащей государству.

Средства, полученные в специальный фонд госбюджета, будут направляться на уплату взноса в Инвестиционный фонд восстановления США-Украина в форме ограниченного партнерства, созданного в соответствии с соглашением о фонде восстановления.

Ограничения:

не включаются доходы с лицензий, выданных до вступления в силу соглашения, если речь не идет о новой эксплуатации;

не учитываются доходы от активов, которые касаются роялти или репараций от рф.

Фискальные уточнения:

поступления, которые чрезмерно или ошибочно зачислены, возвращаются;

налоговый долг за период действия соглашения аннулируется с даты его утраты силы.

Средства будут перечисляться в Инвестиционный фонд, а будут использоваться на проекты восстановления инфраструктуры, связанные с послевоенным восстановлением.

Напомним

Украина подписала соглашение с Соединенными Штатами Америки о создании Инвестиционного фонда восстановления.

Голосование в Верховной Раде за ратификацию соглашения о полезных ископаемых между США и Украиной ожидается 8 мая.