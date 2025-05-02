Кабмін зареєстрував у Раді законопроєкт, необхідний для реалізації мінеральної угоди із США: що він передбачає
Київ • УНН
Кабмін вніс до ВР законопроєкт для реалізації угоди із США про корисні копалини. Доходи від надр спрямують до інвестфонду відбудови.
Кабінет міністрів ухвалив та вніс до Верховної Ради законопроєкт про внесення змін до Бюджетного кодексу України, необхідний для реалізації угоди із США щодо корисних копалин. Про це пише УНН з посиланням на картку законопроєкту №13256.
Деталі
Кабмін вніс до Верховної Ради законопроєкт, який був ухвалений на сьогоднішньому засіданні, "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо реалізації Угоди між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки про створення Американсько-Українського інвестиційного фонду відбудови".
Відповідно до законопроєкту, передбачається запровадження механізму перерахування доходів від використання природних ресурсів до спеціального фонду держбюджету України для подальшого спрямування до Американо-українського інвестиційного фонду відбудови, створеного відповідно до угоди з урядом США.
Згідно з проєктом закону, до доходів загального фонду держбюджету належать:
- 70% рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення та рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення, які визначені відповідно до ратифікованої угоди між Україною та США щодо угоди про корисні копалини;
- 35% рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення, які визначені переліком Активів природних ресурсів із урахуванням умов їх видобутку, встановлених угодою про фонд відбудови;
- 47% рентної плати за користування надрами для видобування нафти, природного газу, які визначені переліком Активів природних ресурсів із врахуванням умов їх видобутку, встановлених Угодою про фонд відбудови.
Також джерелами наповнення держбюджету є 50% коштів від продажу спецдозволів на користування надрами та 50% доходів від реалізації частини продукції, що належить державі.
Кошти, отримані до спеціального фонду держбюджету, спрямовуватимуться на сплату внеску до Інвестиційного фонду відбудови США-Україна у формі обмеженого партнерства, створеного відповідно до угоди про фонд відбудови.
Обмеження:
- не включаються доходи з ліцензій, виданих до набуття чинності угоди, якщо не йдеться про нову експлуатацію;
- не враховуються доходи від активів, які стосуються роялті чи репарацій від рф.
Фіскальні уточнення:
- надходження, які надмірно або помилково зараховані, повертаються;
- податковий борг за період дії угоди анулюється з дати її втрати чинності.
Кошти будуть перераховуватися до Інвестиційного фонду, а використовуватимуться на проєкти відновлення інфраструктури, пов’язані з післявоєнною відбудовою.
Нагадаємо
Україна підписала угоду зі Сполученими Штатами Америки про створення Інвестиційного фонду відбудови.
Голосування у Верховній Раді за ратифікацію угоди про корисні копалини між США та Україною очікується 8 травня.