Корнієнко розповів, коли має бути зустріч з фракцією "Слуги народу" щодо ратифікації угоди про копалини

Наразі йдуть зустрічі урядовців з фракціями щодо ратифікації угоди про копалини. Сьогодні-завтра буде зустріч з фракцією "Слуги Народу". Про це заявив перший заступник голови ВР Олександр Корнієнко в ефірі телемарафону, передає УНН.

Ратифікація угоди про копалини

Заступник голови ВР заявив, що йдуть зустрічі урядовців з фракціями щодо ратифікації угоди про копалини.

Сьогодні-завтра буде зустріч з фракцією монобільшості. Зараз на скільки мені відомо приблизно в цей час (14:20 – ред.) триває Комітет з зовнішньої політики, який має своє рішення винести. Хай фракції визначаються…Якщо якісь політичні сили в такі часи будуть нехтувати такими угодами, Бог і виборці їм судді - сказав Корнієнко.

Дата ратифікації угоди України та США про копалини

Нардеп Ярослав Железняк повідомляв раніше, що голосування у Верховній Раді за ратифікацію угоди про корисні копалини між США та Україною очікується 8 травня.

Корнієнко зазначив, що голосування за ратифікацію угоди має бути цього тижня.

Цього тижня. Ми працюємо над тип, щоб цього тижня це було. Ми не можемо розголошувати час й дату засідання… - зазначив Корнієнко.

На запитання, чи ратифікація угоди фіналізує процес підписання документа, Корнієнко відповів: "Ратифікація відбувається підписаного урядами документа. Його всі бачили, він є в додатку до внесеної у ВР №0309 законопроєкту про ратифікацію даної угоди".

Він зауважив, що додаткові документи – це інші документи.

В них є інший статус – це угоди на рівні імплементацій, на рівні відповідних виконавчих органів й вони не підлягають ратифікації - пояснив Корнієнко.

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Заступник голови ВР про законопроєкт щодо внесення змін до бюджетного кодексу для реалізації угоди про надра.

Це дуже простий законопроєкт, він відображає закладений в угоді принцип наповнення майбутнього Фонду з української сторони. Наразі в нас рентні платежі й платежі за нові ліцензії спрямовувалися до державного та місцевих бюджетів…. Згідно з цією угодою всі майбутні ліцензії, всі майбутні ренти по ліцензіям, які будуть видаватися після вступу в дію угоди, половина цих зборів має спрямовуватися в цей Фонд. Відповідно законопроєкт закладає механізм за яким ці збори будуть накопичуватися на спеціальному Фонді державного бюджету й потім перераховуватися відповідно до цієї угоди в українську частину Фонду - розповів Корнієнко.

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Корнієнко нагадав, що згідно з цією, як він сказав історичною угодою, американська частина Фонду буде наповнюватися живими грошима, якщо цього бажає американська сторона, а також всією військовою допомогою, яка буде надходити.

Й буквально той сюжет, який був про списані F-16 – це теж теоретично після вступу в дію угоди може зараховуватися в статутний капітал цього Фонду й це все дасть можливість цьому Фонду бути дуже високоліквідним з часом. Враховуючи, що основна мета діяльності цього Фонду – це інвестування в проєкти відновлення інфраструктури, розвитку, добування корисних копалин, то це дуже гарні новини для майбутнього країни, для відбудови економіки - заявив Корнієнко.

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Доповнення

Україна 1 травня підписала угоду зі Сполученими Штатами Америки про створення Інвестиційного фонду відбудови. Дана угода передбачає рівноправність, контроль України над ресурсами та відсутність боргових зобов’язань.