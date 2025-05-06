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Комітет ВР з питань міжнародної політики підтримав ратифікацію угоди України та США про копалини

Київ • УНН

 • 4026 перегляди

Комітет Верховної Ради з питань міжнародної політики підтримав ратифікацію угоди між Україною та США щодо копалин. Ратифікацію угоди про копалини підтримали 11 членів комітету.

Комітет ВР з питань міжнародної політики підтримав ратифікацію угоди України та США про копалини

Комітет Верховної Ради з питань міжнародної політики підтримав ратифікацію за основу та в цілому Угоди по копалинам між Україною та США. Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, передає УНН.

Комітет з питань міжнародної політики підтримав ратифікацію за основу та в цілому Угоду по копалинам 

- написав нардеп.

За його словами, була внесена пропозиція у текст рішення комітету:

  • будь-які додаткові домовленості про створення Фонду відбудови, не можуть суперечити цій Угоді;
    • ця угода діє на всій території України в рамках міжнародно визнаних кордонів.

      Железняк додав, що ратифікацію угоди про копалини підтримали 11 членів комітету, один - утримався, ще двоє - не брали участь у голосуванні.

      Далі ратифікація у залі 8 травня 

      - резюмував нардеп.

      Корнієнко розповів, коли має бути зустріч з фракцією "Слуги народу" щодо ратифікації угоди про копалини06.05.25, 15:48 • 4310 переглядiв

      Доповнення

      Україна 1 травня підписала угоду зі Сполученими Штатами Америки про створення Інвестиційного фонду відбудови. Дана угода передбачає рівноправність, контроль України над ресурсами та відсутність боргових зобов’язань.

      Антоніна Туманова

      Антоніна Туманова

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