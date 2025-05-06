Комітет ВР з питань міжнародної політики підтримав ратифікацію угоди України та США про копалини
Київ • УНН
Комітет Верховної Ради з питань міжнародної політики підтримав ратифікацію угоди між Україною та США щодо копалин. Ратифікацію угоди про копалини підтримали 11 членів комітету.
Комітет Верховної Ради з питань міжнародної політики підтримав ратифікацію за основу та в цілому Угоди по копалинам між Україною та США. Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, передає УНН.
Комітет з питань міжнародної політики підтримав ратифікацію за основу та в цілому Угоду по копалинам
За його словами, була внесена пропозиція у текст рішення комітету:
- будь-які додаткові домовленості про створення Фонду відбудови, не можуть суперечити цій Угоді;
- ця угода діє на всій території України в рамках міжнародно визнаних кордонів.
Железняк додав, що ратифікацію угоди про копалини підтримали 11 членів комітету, один - утримався, ще двоє - не брали участь у голосуванні.
Далі ратифікація у залі 8 травня
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Доповнення
Україна 1 травня підписала угоду зі Сполученими Штатами Америки про створення Інвестиційного фонду відбудови. Дана угода передбачає рівноправність, контроль України над ресурсами та відсутність боргових зобов’язань.