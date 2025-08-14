В Украине на фоне соглашения с США инициировали аудит владельцев разрешений на стратегических месторождениях

Премьер-министр Юлия Свириденко сообщила, что инициировала аудит недропользователей стратегически важных месторождений, пишет УНН.

Дала поручение Минэкономики и Госгеонедра провести аудит всех недропользователей, получивших разрешения на стратегически важных месторождениях - написала Свириденко в Telegram.

Детали

По ее словам, планируется "проверить, кто реально работает, а кто держит лицензии без добычи". Такие объекты, по ее словам, либо должны давать результат, либо вернутся на аукцион для добросовестных инвесторов.

"Также решили перезапустить конкурсы на распределение углеводородов на Межигорском и Свичанском участках. Условия обновили - с правом партнера из США выкупить продукцию и гарантией, что другим участникам не будут предлагать более выгодные условия. Это - выполнение положений Американско-Украинского соглашения о создании инвестиционного фонда восстановления", - отметила Премьер.

"Наши природные ресурсы должны работать на экономику Украины", - подчеркнула она.