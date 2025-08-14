В Украине на фоне соглашения с США инициировали аудит владельцев разрешений на стратегических месторождениях

$41.510.09
48.650.57
ukenru
09:32 • 3346 просмотра
Верховный Суд самоустранился от выполнения конституционных обязанностей по делу банка "Конкорд" - судья в отставке
Эксклюзив
08:11 • 19966 просмотра
Повлияли ли погодные условия на урожай картофеля в Украине: в Ассоциации производителей дали ответ
07:55 • 16603 просмотра
В Украине подтверждены новые субварианты коронавируса "Nimbus" и "Stratus" - Минздрав
07:51 • 16153 просмотра
КНДР может перебросить в россию еще 6000 военных и до сотни единиц техники - Буданов
Эксклюзив
06:07 • 17446 просмотра
Есть дефицит и ситуация ухудшается каждый месяц: эксперт о водителях частных маршруток
13 августа, 19:25 • 25713 просмотра
Кабмин предлагает усилить ответственность за нарушение комендантского часа
13 августа, 16:57 • 37578 просмотра
Трамп назвал условие встречи с путиным и Зеленским
13 августа, 15:45 • 41055 просмотра
Мы согласовали 5 общих принципов по завершению войны: Зеленский о переговорах с президентом США и европейскими лидерами
Эксклюзив
13 августа, 14:07 • 40181 просмотра
Defence City – возможность не потерять авиацию: в Верховной Раде работают над поддержкой отрасли
13 августа, 13:29 • 42471 просмотра
Число жертв среди гражданских в Украине в июле достигло трехлетнего максимума, больше было только в начале вторжения рф - ООН
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+26°
1м/с
45%
756мм
Популярные новости
США и Россия обсуждают оккупацию Украины по модели Израиля - источники The TimesPhoto14 августа, 00:06 • 20793 просмотра
Массовые протесты в Сербии: известно о десятках раненыхVideo14 августа, 01:04 • 20375 просмотра
Трамп давно прагнул встречи с путиным, но рискует "попасть в ловушку" - The Atlantic14 августа, 01:32 • 18444 просмотра
Россия отказывается идти на территориальные уступки Украине и сохраняет старые цели войны04:22 • 20683 просмотра
Зеленский прибыл на Даунинг-стрит для встречи со СтармеромVideo08:48 • 13327 просмотра
публикации
Повлияли ли погодные условия на урожай картофеля в Украине: в Ассоциации производителей дали ответ
Эксклюзив
08:11 • 19952 просмотра
Решение Верховного Суда по делу "Конкорда" противоречит Конституции и Конвенции по правам человека - юрист
Эксклюзив
13 августа, 09:48 • 159814 просмотра
Нардеп не имеет права быть лоббистом: где заканчивается защита интересов и начинается незаконное влияниеPhoto
Эксклюзив
13 августа, 08:39 • 134760 просмотра
Первый евротрофей сезона: в Суперкубке УЕФА сыграют "ПСЖ" - "Тоттенхэм"PhotoVideo13 августа, 06:18 • 124951 просмотра
В Украине с 1 сентября вырастут размеры президентских стипендий: сколько будут получать школьники и студенты12 августа, 17:43 • 135521 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Руслан Кравченко
Кир Стармер
Кирилл Буданов
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Донецкая область
Черниговская область
Северная Корея
Реклама
УНН Lite
Присциллу Пресли обвинили в «отключении» дочери от аппарата жизнеобеспечения: вдова музыканта отвергла иск на 50 млн долларов09:44 • 912 просмотра
Balenciaga продает сумку, похожую на пакет из супермаркета, за 1000 долларов13 августа, 14:38 • 28552 просмотра
Дочь экс-президента США Джо Байдена Эшли подает на развод после 13 лет брака13 августа, 12:40 • 50835 просмотра
Автомобиль Тони Старка из "Мстителей" впервые появится на публикеPhotoVideo13 августа, 06:39 • 103970 просмотра
Леонардо Ди Каприо не узнала и обыскала полиция на ИбицеVideo13 августа, 05:47 • 120287 просмотра
Актуальное
Таймс
WhatsApp
Signal
Шахед-136
Нефть марки Brent

В Украине на фоне соглашения с США инициировали аудит владельцев разрешений на стратегических месторождениях

Киев • УНН

 • 110 просмотра

Премьер-министр Юлия Свириденко инициировала аудит недропользователей стратегически важных месторождений. Также перезапускаются конкурсы на распределение углеводородов с обновленными условиями.

В Украине на фоне соглашения с США инициировали аудит владельцев разрешений на стратегических месторождениях

Премьер-министр Юлия Свириденко сообщила, что инициировала аудит недропользователей стратегически важных месторождений, пишет УНН.

Дала поручение Минэкономики и Госгеонедра провести аудит всех недропользователей, получивших разрешения на стратегически важных месторождениях

- написала Свириденко в Telegram.

Детали

По ее словам, планируется "проверить, кто реально работает, а кто держит лицензии без добычи". Такие объекты, по ее словам, либо должны давать результат, либо вернутся на аукцион для добросовестных инвесторов.

"Также решили перезапустить конкурсы на распределение углеводородов на Межигорском и Свичанском участках. Условия обновили - с правом партнера из США выкупить продукцию и гарантией, что другим участникам не будут предлагать более выгодные условия. Это - выполнение положений Американско-Украинского соглашения о создании инвестиционного фонда восстановления", - отметила Премьер.

"Наши природные ресурсы должны работать на экономику Украины", - подчеркнула она.

Юлия Шрамко

Экономика
Юлия Свириденко
Соединённые Штаты
Украина