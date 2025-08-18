$41.340.11
НАТО – лучшая гарантия безопасности для Украины – Стефанчук

Киев • УНН

 • 18 просмотра

Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что НАТО является лучшей гарантией безопасности для Украины. Украинский парламент продолжит реализовывать стратегию государства по членству в Альянсе.

НАТО – лучшая гарантия безопасности для Украины – Стефанчук

Украинский парламент и в дальнейшем будет реализовывать стратегию нашего государства на пути к членству в Североатлантическом Альянсе (НАТО).

НАТО является лучшей гарантией безопасности для нашего государства, сказал спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук во время презентации программы действий правительства, сообщает УНН.

Детали

Украина имеет свой определенный путь и Украина нуждается в гарантиях безопасности. И лучшая гарантия безопасности – это НАТО. Украинский парламент принял большое количество законодательных актов, и мы готовы дальше двигаться по этому пути, потому что для нас вопрос совместимости с НАТО, с Альянсом, является вопросом внутреннего вызова

- подчеркнул Стефанчук.

По его словам, Верховная Рада и в дальнейшем будет воплощать стратегию в направлении будущего членства в НАТО.

Украинский парламент готов и в дальнейшем реализовывать нашу стратегию на пути к НАТО

- подчеркнул Стефанчук.

 Дополнение

Премьер-министр Юлия Свириденко инициировала аудит недропользователей стратегически важных месторождений. Также перезапускаются конкурсы на распределение углеводородов с обновленными условиями.

Кабинет министров провел внеочередное заседание, во время которого приняли решение о разрешении бригадам прямой закупки пикапов, багги и мотоциклов, а также приняли решение об упрощенном списании имущества.

Павел Зинченко

