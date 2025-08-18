Україна на фініші: коли можуть відкритися переговорні кластери з ЄС

$41.340.11
48.310.13
ukenru
Ексклюзив
08:34 • 23713 перегляди
Шуфрич та Кузьміних: що спільного у справі про держзраду та хабарництво
08:23 • 33206 перегляди
Європейські країни обмежують купівлю нерухомості громадянами рф: які країни в списку Photo
18 серпня, 03:44 • 24931 перегляди
Трамп: Зеленський може майже негайно закінчити війну з росією, якщо захочеPhoto
17 серпня, 18:51 • 44990 перегляди
Коаліція охочих готова розмістити сили стримування в Україні та взяти під захист небо та море - заява
Ексклюзив
17 серпня, 10:14 • 62156 перегляди
В Олександрії на Кіровоградщині жінка випадково переїхала доньку
Ексклюзив
17 серпня, 07:17 • 113840 перегляди
Переломний тиждень: що чекає всі знаки Зодіаку 18–24 серпня
16 серпня, 12:47 • 146714 перегляди
Маємо успіхи на надзвичайно складних ділянках під Добропіллям і Покровськом: Зеленський провів засідання Ставки
Ексклюзив
16 серпня, 10:46 • 91382 перегляди
Саміт Трампа та путіна на Алясці: що змінилося для України
16 серпня, 09:52 • 88558 перегляди
Лідери Європи зробили заяву після розмови з Зеленським і Трампом про саміт на Алясці: що сказали про території та гарантії безпеки
16 серпня, 08:59 • 68485 перегляди
Зеленський у понеділок прибуде до Білого дому, потім можлива зустріч з путіним - Трамп
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+21°
5м/с
42%
749мм
Популярнi новини
Сенатори США пропонують визнати рф та білорусь спонсорами тероризму через викрадення українських дітей18 серпня, 02:03 • 26371 перегляди
Сумщина під атакою дронів: удари завдано по цивільній інфраструктурі18 серпня, 02:08 • 29910 перегляди
Україну накриє хмарність та дощі: Де чекати гроз у перший день тижняPhoto18 серпня, 04:09 • 29539 перегляди
Суми та область опинилися під ударом рф дронами: є пошкодження цивільної інфраструктури07:20 • 16888 перегляди
Навчальний рік 2025-2026: як здійснюватиметься навчання та коли очікувати канікул09:00 • 16486 перегляди
Публікації
Верховний Суд поставив хрест на справах акціонерів банків, які виводяться з ринку: що відбулося10:51 • 2038 перегляди
Навчальний рік 2025-2026: як здійснюватиметься навчання та коли очікувати канікул09:00 • 16711 перегляди
Шуфрич та Кузьміних: що спільного у справі про держзраду та хабарництво
Ексклюзив
08:34 • 23744 перегляди
Європейські країни обмежують купівлю нерухомості громадянами рф: які країни в списку Photo08:23 • 33247 перегляди
Переломний тиждень: що чекає всі знаки Зодіаку 18–24 серпня
Ексклюзив
17 серпня, 07:17 • 113872 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Юлія Свириденко
Дитина
Іван Федоров
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Харків
Запоріжжя
Європа
Реклама
УНН Lite
Чарльз III модернізував Сандрінгем: сонячна енергія забезпечує весь маєток і частину національної мережі17 серпня, 11:21 • 41811 перегляди
Продовження "Диявол носить Prada": стало відомо, хто зіграє нового чоловіка головної редакторки Міранди Прістлі17 серпня, 07:47 • 36157 перегляди
У США жінка знайшла в алмазному парку білий діамант вартістю майже 30 000 доларів PhotoVideo16 серпня, 07:05 • 71220 перегляди
Рекордний марсіанський метеорит за $5,3 млн і його продаж спровокував міжнародний скандал16 серпня, 03:37 • 59449 перегляди
Актор Том Круз відмовився від запрошення Трампа на вручення Премії Центру Кеннеді15 серпня, 20:50 • 126561 перегляди
Актуальне
Безпілотний літальний апарат
Гривня
Шахед-136
Долар США
Нафта

Україна на фініші: коли можуть відкритися переговорні кластери з ЄС

Київ • УНН

 • 48 перегляди

Україна планує завершити скринінг за всіма кластерами та підготувати національну програму імплементації законодавства ЄС до кінця року. Деякі кластери вже готові до відкриття, але остаточне рішення залежить від голосування 27 держав-членів ЄС.

Україна на фініші: коли можуть відкритися переговорні кластери з ЄС

До кінця року Україна спільно з ЄС планує завершити скринінг за всіма кластерами та підготувати національну програму імплементації законодавства ЄС. Кілька кластерів вже готові до відкриття, повідомив віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка під час презентації програми дій уряду, передає УНН.

Деталі

На запитання, чи можна очікувати, що до 2026 року переговори щодо переговорних кластерів з ЄС будуть відкриті, Тарас Качка зазначив:

Так сьогодні в нас план... власне, введення переговорного процесу тримається. Ми до кінця вересня завершимо заплановані скринінгові сесії по п'ятому кластеру. Вже все підготовлено, всі презентації, всі репетиції проведені

За його словами, наприкінці минулого тижня Україна направила Європейській комісії проєкт переговорної позиції ще й по третьому кластеру.

І також ми очікуємо, в принципі, в вересні-жовтні утримати звіт Європейської комісії й затвердити наші переговорні позиції. Тому така механіка підготовки, вона триває. В нас повністю готов готові кілька кластерів для відкриття. І перший, і другий, і шостий. Перший є найважливішим

– наголосив він.

Знизити корупцію, підвищити довіру: Мінцифри готується впровадити сервіси "Дія.Офіс", "ЦНАП 2.0" та електронний суд18.08.25, 14:10 • 214 переглядiв

Качка пояснив, що документація готова як з боку України, так і з боку Європейської комісії. Водночас остаточне відкриття переговорів залежатиме від голосування усіх 27 держав-членів ЄС.

Ми точно знаємо, що ми можемо отримати, маємо підтримку зараз активно працюємо з 27 державами-членами. І сподіваюсь, що, власне, фаза переговорів глобальних щодо перемир'я в Україні й взагалі геополітична побудова світу вона теж вплине на те, щоб ми отримали одностайність і відкрили ці переговори. Це зараз більше питання політичне, ніж питання організаційне

- зазначив посадовець.

Наступний етап, як підкреслив Качка, матиме інший формат. Він буде пов’язаний не стільки з переговорами, скільки з виконанням національної програми прийняття законодавства ЄС.

Уряд разом із парламентом має розробити її до кінця року. Йдеться про комплексний план законодавчих змін у всіх сферах державного управління, який забезпечить узгодженість із нормами ЄС та сприятиме розвитку України. Ця програма має враховувати вимоги міжнародних партнерів, щоб усі зобов’язання були зрозумілими та прозорими.

Україна очікує на місію МВФ та координацію програм з ЄС - Свириденко18.08.25, 12:59 • 1092 перегляди

Альона Уткіна

Політика
Європейська комісія
Європейський Союз
Україна