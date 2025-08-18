Україна на фініші: коли можуть відкритися переговорні кластери з ЄС

До кінця року Україна спільно з ЄС планує завершити скринінг за всіма кластерами та підготувати національну програму імплементації законодавства ЄС. Кілька кластерів вже готові до відкриття, повідомив віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка під час презентації програми дій уряду, передає УНН.

На запитання, чи можна очікувати, що до 2026 року переговори щодо переговорних кластерів з ЄС будуть відкриті, Тарас Качка зазначив:

Так сьогодні в нас план... власне, введення переговорного процесу тримається. Ми до кінця вересня завершимо заплановані скринінгові сесії по п'ятому кластеру. Вже все підготовлено, всі презентації, всі репетиції проведені

За його словами, наприкінці минулого тижня Україна направила Європейській комісії проєкт переговорної позиції ще й по третьому кластеру.

І також ми очікуємо, в принципі, в вересні-жовтні утримати звіт Європейської комісії й затвердити наші переговорні позиції. Тому така механіка підготовки, вона триває. В нас повністю готов готові кілька кластерів для відкриття. І перший, і другий, і шостий. Перший є найважливішим