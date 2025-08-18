Украина на финише: когда могут открыться переговорные кластеры с ЕС

До конца года Украина совместно с ЕС планирует завершить скрининг по всем кластерам и подготовить национальную программу имплементации законодательства ЕС. Несколько кластеров уже готовы к открытию, сообщил вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тарас Качка во время презентации программы действий правительства, передает УНН.

Детали

На вопрос, можно ли ожидать, что до 2026 года переговоры по переговорным кластерам с ЕС будут открыты, Тарас Качка отметил:

Так сегодня у нас план... собственно, введение переговорного процесса держится. Мы до конца сентября завершим запланированные скрининговые сессии по пятому кластеру. Уже все подготовлено, все презентации, все репетиции проведены

По его словам, в конце прошлой недели Украина направила Европейской комиссии проект переговорной позиции еще и по третьему кластеру.

И также мы ожидаем, в принципе, в сентябре-октябре получить отчет Европейской комиссии и утвердить наши переговорные позиции. Поэтому такая механика подготовки, она продолжается. У нас полностью готовы несколько кластеров для открытия. И первый, и второй, и шестой. Первый является важнейшим – подчеркнул он.

Качка пояснил, что документация готова как со стороны Украины, так и со стороны Европейской комиссии. В то же время окончательное открытие переговоров будет зависеть от голосования всех 27 государств-членов ЕС.

Мы точно знаем, что мы можем получить, имеем поддержку сейчас активно работаем с 27 государствами-членами. И надеюсь, что, собственно, фаза переговоров глобальных по перемирию в Украине и вообще геополитическое построение мира она тоже повлияет на то, чтобы мы получили единогласие и открыли эти переговоры. Это сейчас больше вопрос политический, чем вопрос организационный - отметил чиновник.

Следующий этап, как подчеркнул Качка, будет иметь другой формат. Он будет связан не столько с переговорами, сколько с выполнением национальной программы принятия законодательства ЕС.

Правительство вместе с парламентом должно разработать ее до конца года. Речь идет о комплексном плане законодательных изменений во всех сферах государственного управления, который обеспечит согласованность с нормами ЕС и будет способствовать развитию Украины. Эта программа должна учитывать требования международных партнеров, чтобы все обязательства были понятными и прозрачными.

