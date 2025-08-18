$41.340.11
Эксклюзив
08:34
Шуфрич и Кузьминых: что общего в деле о госизмене и взяточничестве
08:23
Европейские страны ограничивают покупку недвижимости гражданами рф: какие страны в списке
18 августа, 03:44
Трамп: Зеленский может почти немедленно закончить войну с Россией, если захочет
17 августа, 18:51
Коалиция желающих готова разместить силы сдерживания в Украине и взять под защиту небо и море - заявление
Эксклюзив
17 августа, 10:14
В Александрии на Кировоградщине женщина случайно переехала дочь
Эксклюзив
17 августа, 07:17
Переломная неделя: что ждет все знаки Зодиака 18–24 августа
16 августа, 12:47
Имеем успехи на чрезвычайно сложных участках под Добропольем и Покровском: Зеленский провел заседание Ставки
Эксклюзив
16 августа, 10:46
Саммит Трампа и путина на Аляске: что изменилось для Украины
16 августа, 09:52
Лидеры Европы сделали заявление после разговора с Зеленским и Трампом о саммите на Аляске: что сказали о территориях и гарантиях безопасности
16 августа, 08:59
Зеленский в понедельник прибудет в Белый дом, затем возможна встреча с путиным - Трамп
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Шуфрич и Кузьминых: что общего в деле о госизмене и взяточничестве
Эксклюзив
08:34
Европейские страны ограничивают покупку недвижимости гражданами рф: какие страны в списке
Переломная неделя: что ждет все знаки Зодиака 18–24 августа
Эксклюзив
17 августа, 07:17
Украина на финише: когда могут открыться переговорные кластеры с ЕС

Киев • УНН

 • 4428 просмотра

Украина планирует завершить скрининг по всем кластерам и подготовить национальную программу имплементации законодательства ЕС до конца года. Некоторые кластеры уже готовы к открытию, но окончательное решение зависит от голосования 27 государств-членов ЕС.

Украина на финише: когда могут открыться переговорные кластеры с ЕС

До конца года Украина совместно с ЕС планирует завершить скрининг по всем кластерам и подготовить национальную программу имплементации законодательства ЕС. Несколько кластеров уже готовы к открытию, сообщил вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тарас Качка во время презентации программы действий правительства, передает УНН.

Детали

На вопрос, можно ли ожидать, что до 2026 года переговоры по переговорным кластерам с ЕС будут открыты, Тарас Качка отметил:

Так сегодня у нас план... собственно, введение переговорного процесса держится. Мы до конца сентября завершим запланированные скрининговые сессии по пятому кластеру. Уже все подготовлено, все презентации, все репетиции проведены

По его словам, в конце прошлой недели Украина направила Европейской комиссии проект переговорной позиции еще и по третьему кластеру.

И также мы ожидаем, в принципе, в сентябре-октябре получить отчет Европейской комиссии и утвердить наши переговорные позиции. Поэтому такая механика подготовки, она продолжается. У нас полностью готовы несколько кластеров для открытия. И первый, и второй, и шестой. Первый является важнейшим

– подчеркнул он.

Качка пояснил, что документация готова как со стороны Украины, так и со стороны Европейской комиссии. В то же время окончательное открытие переговоров будет зависеть от голосования всех 27 государств-членов ЕС.

Мы точно знаем, что мы можем получить, имеем поддержку сейчас активно работаем с 27 государствами-членами. И надеюсь, что, собственно, фаза переговоров глобальных по перемирию в Украине и вообще геополитическое построение мира она тоже повлияет на то, чтобы мы получили единогласие и открыли эти переговоры. Это сейчас больше вопрос политический, чем вопрос организационный

- отметил чиновник.

Следующий этап, как подчеркнул Качка, будет иметь другой формат. Он будет связан не столько с переговорами, сколько с выполнением национальной программы принятия законодательства ЕС.

Правительство вместе с парламентом должно разработать ее до конца года. Речь идет о комплексном плане законодательных изменений во всех сферах государственного управления, который обеспечит согласованность с нормами ЕС и будет способствовать развитию Украины. Эта программа должна учитывать требования международных партнеров, чтобы все обязательства были понятными и прозрачными.

Алена Уткина

политика
Европейская комиссия
Европейский Союз
Украина