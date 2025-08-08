Зеленський заявив, що Україна разом із Молдовою мають рухатись у перемовному процесі про вступ до ЄС

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна разом із Молдовою мають рухатись у перемовному процесі щодо вступу до ЄС, передає УНН.

... має працювати інтеграція – усі процеси, які роблять Європу більш об’єднаною. Ми в Україні багато зробили, щоб, зокрема, Молдова була поруч із нами на європейському шляху. Ми допомагаємо в стабілізації всередині Молдови, щоб російське втручання не спрацювало. Ми допомагаємо стабільній роботі енергетики Молдови. Свого часу ми наполягали, що Молдова заслуговує отримати кандидатський статус. І наша позиція зараз так само ґрунтується на справедливості, на реальних заслугах - повідомив Зеленський.

За словами Президента, Україна зробила все, щоб відкрити перший кластер у перемовинах про вступ до Євросоюзу.

Україна може розпочати переговори про вступ до ЄС без одностайної підтримки - Стефанішина

Це визнається Європою. Тому будь-які штучні паузи, будь-які штучні розділення тільки вдарять по Європі. Україна разом із Молдовою мають рухатись у перемовному процесі. Я дякую всім лідерам, всім країнам, Євросоюзу за підтримку нас у цьому, за підтримку правил у Європі - наголосив Зеленський.

Додамо

Крім того, Президент повідомив, що провів особливу нараду з урядовцями та командою Офісу щодо роботи на європейському напрямку, із партнерами у Європейському Союзі та європейськими країнами поза межами Євросоюзу.

Кілька принципових речей. Я хотів би подякувати Прем’єр-міністру Польщі Туску, я дякую Прем’єр-міністру Чехії Фіалі, дякую Латвії та всім державам Балтії, країнам Північної Європи, усім у Європі, хто підтримує необхідність для Євросоюзу бути сильним і бути чесним щодо своїх зобов’язань. Маємо зміцнювати спільну оборонну роботу. Кожна наша спільна європейська оборонна ініціатива має працювати на сто відсотків. Усе, що допомагає спільній безпеці, спільному економічному зростанню, спільним інтересам, – усе спільне має працювати - резюмував Зеленський.

"Транспортний безвіз" з Молдовою продовжено до 2027 року - Кулеба

Нагадаємо

Раніше Президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна буде готова до відкриття інших кластерів щодо переговори про вступ до Європейського Союзу в цьому році.