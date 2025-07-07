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Україна може розпочати переговори про вступ до ЄС без одностайної підтримки - Стефанішина
17:19 • 6173 перегляди
Україна може розпочати переговори про вступ до ЄС без одностайної підтримки - Стефанішина
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Україна може розпочати переговори про вступ до ЄС без одностайної підтримки - Стефанішина

Київ • УНН

 • 6061 перегляди

Віце-прем'єр Ольга Стефанішина заявила, що початок переговорів про вступ України до ЄС не вимагає одноголосної підтримки всіх 27 країн-членів. Блокування Угорщиною підштовхнуло ЄС до пошуку правових рішень для продовження євроінтеграції.

Україна може розпочати переговори про вступ до ЄС без одностайної підтримки - Стефанішина

Початок переговорів про вступ України до Євросоюзу не вимагає одноголосної підтримки всіх 27 країн-членів. Блокування з боку Угорщини лише підштовхнуло ЄС до глибшого аналізу процедури розширення та пошуку правових рішень для продовження євроінтеграції. Про це заявила віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України - міністр юстиції Ольга Стефанішина в ефірі телемарафону, передає УНН.

Тиждень тому розпочалося данське головування. Воно триватиме пів року, і вже на початку цього головування мали можливість синхронізуватися по нашим планам. Була зустріч на рівні Президента Зеленського, прем’єрки Данії. Ми точно зараз розуміємо, що для того, щоб відкривати переговори не потрібно одностайності рішення, рішення 27 країн. Це була практика в попередні роки. І сьогодні жоден з основоположним документів ЄС не передбачає зобов’язання ухвалення рішення одноголосно. Тому ми працюємо зараз в цьому напрямку 

- сказала Стефанішина.

Вона зазначила, блокування Угорщиною вступ України до ЄС стало поштовхом для глибинного вивчення питання розширення ЄС.

Це пріоритет Європейської комісії, мандат який дали 27 держав-членів ЄС. Такий політичний демпінг Угорщини, який зменшує амбіції ЄС через блокування, став поштовхом для аналізу і пошуку рішення, і стало зрозуміло, що ні договір про створення ЄС, ні будь-які рішення, які ухвалені на рівні Європарламенту, або Європейської ради не мають зобов’язань, щоб це було одноголосне рішення. Одноголосне рішення стосується лише закриття переговорів, або закриття певних напрямків 

- додала Стефанішина.

Нагадаємо

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що його країна зупинила вступ України в Європейський Союз.

У Польщі слабшає підтримка щодо вступу і членства України в Європейському Союзі. Це відбувається на тлі обрання Кароля Навроцького новим президентом країни.

У Копенгагені наполягають, що пункт договору ЄС, який дозволяє країнам голосувати за виключення або покарання члена, який порушує правила блоку, вже слід застосовувати відносно Будапешта.

Павло Башинський

Павло Башинський

Політика
Європейський парламент
Європейська комісія
Європейська рада
Стефанішина Ольга Віталіївна
Копенгаген
Європейський Союз
Володимир Зеленський
Угорщина
Україна
Віктор Орбан
Польща
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