Украина может начать переговоры о вступлении в ЕС без единогласной поддержки - Стефанишина

Начало переговоров о вступлении Украины в Евросоюз не требует единогласной поддержки всех 27 стран-членов. Блокирование со стороны Венгрии лишь подтолкнуло ЕС к более глубокому анализу процедуры расширения и поиску правовых решений для продолжения евроинтеграции. Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины - министр юстиции Ольга Стефанишина в эфире телемарафона, передает УНН.

Неделю назад началось датское председательство. Оно продлится полгода, и уже в начале этого председательства мы имели возможность синхронизироваться по нашим планам. Была встреча на уровне Президента Зеленского, премьера Дании. Мы точно сейчас понимаем, что для того, чтобы открывать переговоры, не требуется единогласного решения, решения 27 стран. Это была практика в предыдущие годы. И сегодня ни один из основополагающих документов ЕС не предусматривает обязательства принятия решения единогласно. Поэтому мы работаем сейчас в этом направлении - сказала Стефанишина.

Она отметила, что блокирование Венгрией вступления Украины в ЕС стало толчком для глубокого изучения вопроса расширения ЕС.

Это приоритет Европейской комиссии, мандат который дали 27 государств-членов ЕС. Такой политический демпинг Венгрии, который уменьшает амбиции ЕС через блокирование, стал толчком для анализа и поиска решения, и стало понятно, что ни договор о создании ЕС, ни любые решения, которые приняты на уровне Европарламента, или Европейского совета не имеют обязательств, чтобы это было единогласное решение. Единогласное решение касается только закрытия переговоров, или закрытия определенных направлений - добавила Стефанишина.

Напомним

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что его страна остановила вступление Украины в Европейский Союз.

В Польше слабеет поддержка вступления и членства Украины в Европейском Союзе. Это происходит на фоне избрания Кароля Навроцкого новым президентом страны.

В Копенгагене настаивают, что пункт договора ЕС, который позволяет странам голосовать за исключение или наказание члена, нарушающего правила блока, уже следует применять в отношении Будапешта.