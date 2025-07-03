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У Данії вважають, що Угорщина заслуговує на обмеження права голосу в ЄС - Politico

Київ • УНН

 • 381 перегляди

Данія наполягає на застосуванні статті 7 Договору ЄС проти Угорщини через порушення фундаментальних прав. Міністр європейських справ Данії Марі Б'єрре в Орхусі загадала про блокування Будапештом членства України.

У Данії вважають, що Угорщина заслуговує на обмеження права голосу в ЄС - Politico

У Копенгагені наполягають, що пункт договору ЄС, який дозволяє країнам голосувати за виключення або покарання члена, який порушує правила блоку, вже слід застосовувати відносно Будапешта.

Передає УНН із посиланням на Politico.

Деталі

Данія хоче, щоб Європа задіяла весь свій правовий арсенал проти Угорщини. Причина - порушення урядом країни фундаментальних прав блоку.

Міністр європейських справ Данії Марі Б'єрре в Орхусі, де Європейська комісія перебуває з візитом заявив:

Ми все ще бачимо порушення основних цінностей. Ось чому ми продовжимо процедуру за статтею 7 та слухання щодо Угорщини

Міністр звернув увагу на триваючу блокаду Угорщиною членства України в Європейському Союзі, заявивши, що Данія "готова розглянути всі політичні та практичні рішення для того, щоб ми могли рухатися вперед". Посадовець також наголосив, що блок повинен розглянути можливість обмеження доступу до фондів ЄС для країн, які порушують європейське законодавство.

Зазначимо, що зараз Копенгаген перебирає на себе головування в Раді ЄС. 

Також довідково:

Стаття 7 - це пункт договору про ЄС, який дозволяє країнам голосувати за виключення або покарання члена, який порушує правила блоку. 

Якщо з точки зору Брюсселя, в Угорщині порушують закони блоку ЄС, не виключено, що ядерний правовий варіант буде перенесення на порядок денний. 

Нагадаємо

У Польщі слабшає підтримка щодо вступу і членства України в Європейському Союзі.

Єврокомісія та Україна дійшли принципової згоди щодо перегляду зони вільної торгівлі, що сприятиме інтеграції України до єдиного ринку ЄС.

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

ПолітикаНовини Світу
Європейська комісія
Європейський Союз
Данія
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