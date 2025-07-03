В Дании считают, что Венгрия заслуживает ограничения права голоса в ЕС - Politico

В Копенгагене настаивают, что пункт договора ЕС, который позволяет странам голосовать за исключение или наказание члена, нарушающего правила блока, уже следует применять в отношении Будапешта.

Передает УНН со ссылкой на Politico.

Детали

Дания хочет, чтобы Европа задействовала весь свой правовой арсенал против Венгрии. Причина - нарушение правительством страны фундаментальных прав блока.

Министр европейских дел Дании Мари Бьерре в Орхусе, где Европейская комиссия находится с визитом, заявил:

Мы все еще видим нарушения основных ценностей. Вот почему мы продолжим процедуру по статье 7 и слушания по Венгрии

Министр обратил внимание на продолжающуюся блокаду Венгрией членства Украины в Европейском Союзе, заявив, что Дания "готова рассмотреть все политические и практические решения для того, чтобы мы могли двигаться вперед". Чиновник также подчеркнул, что блок должен рассмотреть возможность ограничения доступа к фондам ЕС для стран, которые нарушают европейское законодательство.

Отметим, что сейчас Копенгаген перенимает председательство в Совете ЕС.

Также справочно:

Статья 7 - это пункт договора о ЕС, который позволяет странам голосовать за исключение или наказание члена, который нарушает правила блока.

Если с точки зрения Брюсселя, в Венгрии нарушают законы блока ЕС, не исключено, что ядерный правовой вариант будет перенесен на повестку дня.

Напомним

В Польше слабеет поддержка вступления и членства Украины в Европейском Союзе.

Еврокомиссия и Украина достигли принципиального согласия по пересмотру зоны свободной торговли, что будет способствовать интеграции Украины в единый рынок ЕС.