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ЄС та Україна досягли домовленості щодо нових умов торгівлі: що передбачається
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ЄС та Україна досягли домовленості щодо нових умов торгівлі: що передбачається
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ЄС та Україна досягли домовленості щодо нових умов торгівлі: що передбачається

Київ • УНН

 • 6464 перегляди

Єврокомісія та Україна дійшли принципової згоди щодо перегляду зони вільної торгівлі, що сприятиме інтеграції України до єдиного ринку ЄС. Модернізована угода включає рівні умови гри, запобіжні застереження та розширення торговельних потоків з урахуванням чутливості аграрних секторів.

ЄС та Україна досягли домовленості щодо нових умов торгівлі: що передбачається

ЄС та Україна досягли принципової згоди щодо нових умов торгівлі у межах перегляду зони вільної торгівлі, повідомили у Європейській комісії у понеділок, пише УНН.

Єврокомісія завершила переговори з Україною щодо перегляду Поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі (ПВЗВТ) між ЄС та Україною. Принципова згода щодо перегляду положень про лібералізацію торгівлі в рамках Угоди про асоціацію знаменує собою новий етап у встановленні довгострокової, передбачуваної та взаємної системи в ширшому контексті процесу вступу України. Вона також повністю враховує чутливість певних сільськогосподарських секторів, питання про що порушили держави-члени ЄС та фермери

- повідомили у Єврокомісії.

Цей перегляд, як вказано, "сприяє поступовій інтеграції України до єдиного ринку ЄС та ілюструє, що зобов'язання ЄС підтримувати Україну є таким же твердим, як і завжди". "Після ухвалення переглянута ПВЗВТ буде вигідною для обох сторін, забезпечуючи основу для довгострокової економічної визначеності та стабільних торговельних відносин", - зазначили у євроінституції.

"Завдяки цій модернізованій угоді ми захищаємо торговельні потоки з України до Європи та на світові ринки. А також ми будуємо мости стійкості та економічної солідарності перед обличчям невиправданої агресивної війни росії. Водночас ми продовжуємо захищати інтереси наших фермерів. Місце України - у родині. Ми залишаємося відданими шляху взаємного зростання та стабільності, що веде до її повної інтеграції в наш Союз", - прокоментувала рішення президент Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.

Що передбачається

Модернізована угода, як повідомляється, побудована навколо трьох ключових стовпів:

  • рівні умови гри: новий доступ до ринку обумовлений поступовим приведенням України до відповідних стандартів виробництва ЄС, таких як добробут тварин, використання пестицидів та ветеринарних препаратів. Очікується, що Україна щороку звітуватиме про свій прогрес у цьому стосунку. Цей підхід відповідає логіці процесу вступу України до ЄС та прийняття acquis ЄС;
    • надійне запобіжне застереження: обидві сторони матимуть можливість активувати захисний механізм, що дозволить вживати відповідних заходів у ситуаціях, коли імпорт може спричинити негативні наслідки для будь-якої сторони. У випадку ЄС, оцінка можливих порушень може бути проведена на рівні однієї або кількох держав-членів;
      • розширення торговельних потоків: переглянута угода забезпечує баланс між підтримкою торгівлі України з ЄС та повною мірою враховує чутливість певних сільськогосподарських секторів ЄС та зацікавлених сторін. Доступ до ринку, що був узгоджений, варіюється: для найбільш чутливих товарів, таких як цукор, птиця, яйця, пшениця, кукурудза та мед, спостерігається лише незначне збільшення порівняно з початковою Угодою про повну та всеохоплюючу зону вільної торгівлі; для інших товарів було внесено покращення на користь обох сторін на основі наших взаємодоповнюючих ринків; і, нарешті, для деяких нечутливих товарів було узгоджено повну лібералізацію.

        Обидві сторони, як вказано, також домовилися про вивчення заходів, які допоможуть українським експортерам вийти на свої традиційні ринки в третіх країнах. Окрім того, ЄС та Україна також домовилися переглянути ситуацію в контексті свого прогресу в економічній інтеграції та перспектив вступу, зазначили у Єврокомісії.

        Наступні кроки

        Обидві сторони тепер працюватимуть над удосконаленням технічних елементів угоди. Держави-члени ЄС та Європейський парламент будуть проінформовані про деталі угоди найближчими днями.

        За умови остаточного юридичного перегляду угоди в принципі, ЄС та Україна продовжать свої відповідні процедури для офіційного схвалення переглянутої ПВЗВТ.

        З боку ЄС, Єврокомісія, як вказано, затвердить пропозицію для рішення Ради ЄС, щоб вона схвалила угоду. Після цього угода буде офіційно ухвалена Комітетом асоціації ЄС-Україна.

        Доповнення

        Так звані автономні торгові заходи (АТМ), які скасовували мита на українські товари, діяли з моменту повномасштабного вторгнення росії в Україну в 2022 році, щоб дозволити Україні експортувати свою сільськогосподарську продукцію по суші.

        Але країни ЄС, що межують з Україною, включно з Польщею, Угорщиною, Румунією та Словаччиною, нарікали на те, що український імпорт підриває внутрішні ціни і спровокував заворушення серед фермерів.

        Єврокомісія ввела "екстрене гальмування", що обмежує імпорт продуктів харчування, таких як яйця, птиця, цукор, овес, кукурудза, крупи та мед, яке може бути активоване, як тільки рівень імпорту перевищить певний поріг.

        Заходи закінчилися 5 червня і цього разу не були продовжені. ЄС і Україна повернулися до довоєнного режиму торгових квот 6 червня.

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        Юлія Шрамко

        Юлія Шрамко

        ЕкономікаПолітика
        Європейська комісія
        Європейський Союз
        Румунія
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