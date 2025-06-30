ЕС и Украина достигли договоренности о новых условиях торговли: что предполагается

ЕС и Украина достигли принципиального соглашения о новых условиях торговли в рамках пересмотра зоны свободной торговли, сообщили в Европейской комиссии в понедельник, пишет УНН.

Еврокомиссия завершила переговоры с Украиной по пересмотру Углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли (УВЗСТ) между ЕС и Украиной. Принципиальное соглашение по пересмотру положений о либерализации торговли в рамках Соглашения об ассоциации знаменует собой новый этап в установлении долгосрочной, предсказуемой и взаимной системы в более широком контексте процесса вступления Украины. Оно также полностью учитывает чувствительность определенных сельскохозяйственных секторов, вопрос о чем подняли государства-члены ЕС и фермеры - сообщили в Еврокомиссии.

Этот пересмотр, как указано, "способствует постепенной интеграции Украины в единый рынок ЕС и иллюстрирует, что обязательства ЕС поддерживать Украину так же тверды, как и всегда". "После принятия пересмотренная УВЗСТ будет выгодна обеим сторонам, обеспечивая основу для долгосрочной экономической определенности и стабильных торговых отношений", - отметили в евроинституте.

"Благодаря этому модернизированному соглашению мы защищаем торговые потоки из Украины в Европу и на мировые рынки. А также мы строим мосты устойчивости и экономической солидарности перед лицом неоправданной агрессивной войны россии. В то же время мы продолжаем защищать интересы наших фермеров. Место Украины - в семье. Мы остаемся приверженными пути взаимного роста и стабильности, ведущего к ее полной интеграции в наш Союз", - прокомментировала решение президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Что предполагается

Модернизированное соглашение, как сообщается, построено вокруг трех ключевых столпов:

равные условия игры: новый доступ к рынку обусловлен постепенным приведением Украины к соответствующим стандартам производства ЕС, таким как благополучие животных, использование пестицидов и ветеринарных препаратов. Ожидается, что Украина ежегодно будет отчитываться о своем прогрессе в этом отношении. Этот подход соответствует логике процесса вступления Украины в ЕС и принятия acquis ЕС;

надежная защитная оговорка: обе стороны будут иметь возможность активировать защитный механизм, что позволит принимать соответствующие меры в ситуациях, когда импорт может повлечь негативные последствия для любой стороны. В случае ЕС, оценка возможных нарушений может быть проведена на уровне одного или нескольких государств-членов;

расширение торговых потоков: пересмотренное соглашение обеспечивает баланс между поддержкой торговли Украины с ЕС и в полной мере учитывает чувствительность определенных сельскохозяйственных секторов ЕС и заинтересованных сторон. Доступ к рынку, который был согласован, варьируется: для наиболее чувствительных товаров, таких как сахар, птица, яйца, пшеница, кукуруза и мед, наблюдается лишь незначительное увеличение по сравнению с первоначальным Соглашением о полной и всеобъемлющей зоне свободной торговли; для других товаров были внесены улучшения в пользу обеих сторон на основе наших взаимодополняющих рынков; и, наконец, для некоторых нечувствительных товаров была согласована полная либерализация.

Обе стороны, как указано, также договорились об изучении мер, которые помогут украинским экспортерам выйти на свои традиционные рынки в третьих странах. Кроме того, ЕС и Украина также договорились пересмотреть ситуацию в контексте своего прогресса в экономической интеграции и перспектив вступления, отметили в Еврокомиссии.

Следующие шаги

Обе стороны теперь будут работать над усовершенствованием технических элементов соглашения. Государства-члены ЕС и Европейский парламент будут проинформированы о деталях соглашения в ближайшие дни.

При условии окончательного юридического пересмотра соглашения в принципе, ЕС и Украина продолжат свои соответствующие процедуры для официального одобрения пересмотренной УВЗСТ.

Со стороны ЕС, Еврокомиссия, как указано, утвердит предложение для решения Совета ЕС, чтобы он одобрил соглашение. После этого соглашение будет официально принято Комитетом ассоциации ЕС-Украина.

Дополнение

Так называемые автономные торговые меры (АТМ), которые отменяли пошлины на украинские товары, действовали с момента полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году, чтобы позволить Украине экспортировать свою сельскохозяйственную продукцию по суше.

Но страны ЕС, граничащие с Украиной, включая Польшу, Венгрию, Румынию и Словакию, жаловались на то, что украинский импорт подрывает внутренние цены и спровоцировал беспорядки среди фермеров.

Еврокомиссия ввела "экстренное торможение", ограничивающее импорт продуктов питания, таких как яйца, птица, сахар, овес, кукуруза, крупы и мед, которое может быть активировано, как только уровень импорта превысит определенный порог.

Меры закончились 5 июня и в этот раз не были продлены. ЕС и Украина вернулись к довоенному режиму торговых квот 6 июня.

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