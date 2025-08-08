$41.460.15
Совет ЕС принял решение о предоставлении Украине 3,056 млрд евро в рамках Ukraine Facility - Свириденко
14:38 • 74412 просмотра
Бойцы ГУР поразили РЛС "Енисей" в Крыму: какие еще редкие российские радиолокационные системы уничтожила Украина
Эксклюзив
8 августа, 13:00 • 84075 просмотра
Украина потеряет контроль над рынком ремонта Ми-8? Решение Госавиаслужбы вызвало резонанс и подозрения в госизмене
Эксклюзив
8 августа, 12:43 • 51547 просмотра
Прохождение ВВК во время военного положения: что нужно знать военнообязанным
8 августа, 10:49 • 105152 просмотра
Трамп и путин могут встретиться уже в понедельник, Рим среди вариантов - Fox News
Эксклюзив
8 августа, 09:44 • 64697 просмотра
Стрельба в черкасском "МакДональдсе": стали известны детали инцидента
8 августа, 09:33 • 48095 просмотра
Верховный Суд поставил точку в деле банка "Конкорд", не рассмотрев его по существу - Елена Соседка
8 августа, 09:21 • 36205 просмотра
Правительство сделало прогноз по экономике: при худшем сценарии - 2,4% роста ВВП и 9,9% инфляции
Эксклюзив
8 августа, 09:00 • 92093 просмотра
Треть выпускников нашли работу, а части пришлось переучиваться: Служба занятости рассказала о ситуации на рынке труда
8 августа, 07:40 • 25699 просмотра
Парламент может рассмотреть легализацию криптовалюты уже на следующей неделе - нардеп
Зеленский заявил, что Украина вместе с Молдовой должны двигаться в переговорном процессе о вступлении в ЕС

Киев • УНН

 • 106 просмотра

Президент Зеленский заявил, что Украина и Молдова должны двигаться в переговорном процессе по вступлению в ЕС. Он подчеркнул, что Украина сделала все для открытия первого кластера переговоров, и искусственные паузы только навредят Европе.

Зеленский заявил, что Украина вместе с Молдовой должны двигаться в переговорном процессе о вступлении в ЕС

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина вместе с Молдовой должны двигаться в переговорном процессе по вступлению в ЕС, передает УНН.

... должна работать интеграция – все процессы, которые делают Европу более объединенной. Мы в Украине много сделали, чтобы, в частности, Молдова была рядом с нами на европейском пути. Мы помогаем в стабилизации внутри Молдовы, чтобы российское вмешательство не сработало. Мы помогаем стабильной работе энергетики Молдовы. В свое время мы настаивали, что Молдова заслуживает получить кандидатский статус. И наша позиция сейчас так же основывается на справедливости, на реальных заслугах 

- сообщил Зеленский.

По словам Президента, Украина сделала все, чтобы открыть первый кластер в переговорах о вступлении в Евросоюз.

Украина может начать переговоры о вступлении в ЕС без единогласной поддержки - Стефанишина07.07.25, 20:19 • 121334 просмотра

Это признается Европой. Поэтому любые искусственные паузы, любые искусственные разделения только ударят по Европе. Украина вместе с Молдовой должны двигаться в переговорном процессе. Я благодарю всех лидеров, все страны, Евросоюз за поддержку нас в этом, за поддержку правил в Европе 

- подчеркнул Зеленский.

Добавим

Кроме того, Президент сообщил, что провел особое совещание с чиновниками и командой Офиса по работе на европейском направлении, с партнерами в Европейском Союзе и европейскими странами вне Евросоюза.

Несколько принципиальных вещей. Я хотел бы поблагодарить Премьер-министра Польши Туска, я благодарю Премьер-министра Чехии Фиалу, благодарю Латвию и все государства Балтии, страны Северной Европы, всех в Европе, кто поддерживает необходимость для Евросоюза быть сильным и быть честным относительно своих обязательств. Должны укреплять совместную оборонную работу. Каждая наша совместная европейская оборонная инициатива должна работать на сто процентов. Все, что помогает общей безопасности, общему экономическому росту, общим интересам, – все общее должно работать 

- резюмировал Зеленский.

«Транспортный безвиз» с Молдовой продлен до 2027 года – Кулеба07.08.25, 18:21 • 2792 просмотра

Напомним

Ранее Президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина будет готова к открытию других кластеров по переговорам о вступлении в Европейский Союз в этом году.

Антонина Туманова

