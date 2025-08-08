Зеленский заявил, что Украина вместе с Молдовой должны двигаться в переговорном процессе о вступлении в ЕС

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина вместе с Молдовой должны двигаться в переговорном процессе по вступлению в ЕС, передает УНН.

... должна работать интеграция – все процессы, которые делают Европу более объединенной. Мы в Украине много сделали, чтобы, в частности, Молдова была рядом с нами на европейском пути. Мы помогаем в стабилизации внутри Молдовы, чтобы российское вмешательство не сработало. Мы помогаем стабильной работе энергетики Молдовы. В свое время мы настаивали, что Молдова заслуживает получить кандидатский статус. И наша позиция сейчас так же основывается на справедливости, на реальных заслугах