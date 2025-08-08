Зеленский заявил, что Украина вместе с Молдовой должны двигаться в переговорном процессе о вступлении в ЕС
Киев • УНН
Президент Зеленский заявил, что Украина и Молдова должны двигаться в переговорном процессе по вступлению в ЕС. Он подчеркнул, что Украина сделала все для открытия первого кластера переговоров, и искусственные паузы только навредят Европе.
Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина вместе с Молдовой должны двигаться в переговорном процессе по вступлению в ЕС, передает УНН.
... должна работать интеграция – все процессы, которые делают Европу более объединенной. Мы в Украине много сделали, чтобы, в частности, Молдова была рядом с нами на европейском пути. Мы помогаем в стабилизации внутри Молдовы, чтобы российское вмешательство не сработало. Мы помогаем стабильной работе энергетики Молдовы. В свое время мы настаивали, что Молдова заслуживает получить кандидатский статус. И наша позиция сейчас так же основывается на справедливости, на реальных заслугах
По словам Президента, Украина сделала все, чтобы открыть первый кластер в переговорах о вступлении в Евросоюз.
Украина может начать переговоры о вступлении в ЕС без единогласной поддержки - Стефанишина07.07.25, 20:19 • 121334 просмотра
Это признается Европой. Поэтому любые искусственные паузы, любые искусственные разделения только ударят по Европе. Украина вместе с Молдовой должны двигаться в переговорном процессе. Я благодарю всех лидеров, все страны, Евросоюз за поддержку нас в этом, за поддержку правил в Европе
Добавим
Кроме того, Президент сообщил, что провел особое совещание с чиновниками и командой Офиса по работе на европейском направлении, с партнерами в Европейском Союзе и европейскими странами вне Евросоюза.
Несколько принципиальных вещей. Я хотел бы поблагодарить Премьер-министра Польши Туска, я благодарю Премьер-министра Чехии Фиалу, благодарю Латвию и все государства Балтии, страны Северной Европы, всех в Европе, кто поддерживает необходимость для Евросоюза быть сильным и быть честным относительно своих обязательств. Должны укреплять совместную оборонную работу. Каждая наша совместная европейская оборонная инициатива должна работать на сто процентов. Все, что помогает общей безопасности, общему экономическому росту, общим интересам, – все общее должно работать
«Транспортный безвиз» с Молдовой продлен до 2027 года – Кулеба07.08.25, 18:21 • 2792 просмотра
Напомним
Ранее Президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина будет готова к открытию других кластеров по переговорам о вступлении в Европейский Союз в этом году.