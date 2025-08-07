«Транспортный безвиз» с Молдовой продлен до 2027 года – Кулеба

$41.610.07
48.290.19
ukenru
Эксклюзив
14:11 • 8558 просмотра
"Антигосударственное решение": в Комитете ВРУ по вопросам нацбезопасности призвали отменить передачу Госавиаслужбой полномочий по Ми-8 иностранной компании
Эксклюзив
12:15 • 42528 просмотра
Введение акциза на газированные напитки: цены могут вырасти на 10-20%
Эксклюзив
11:55 • 45083 просмотра
Не нашли или не искали? Полиция подтвердила, что закрыла дело против главного юриста НБУ Зимы
Эксклюзив
7 августа, 09:40 • 65711 просмотра
Рынок новостроек в Украине в 2025: как война изменила карту строительства
7 августа, 09:15 • 92751 просмотра
ТЦК обяжут носить бодикамеры с 1 сентября - Минобороны
Эксклюзив
7 августа, 08:14 • 66070 просмотра
Трехсторонняя встреча Зеленского, Трампа и Путина: политолог оценил вероятность проведения
7 августа, 06:56 • 44047 просмотра
Организовал пытки журналистки Рощиной: руководителю СИЗО в таганроге заочно сообщено о подозренииVideo
6 августа, 22:17 • 44561 просмотра
"Есть очень большая вероятность, что так и будет": Трамп о встрече с путиным и Зеленским
6 августа, 17:38 • 56131 просмотра
Обсудили то, что было озвучено в москве: Зеленский поговорил с Трампом и европейскими лидерами
6 августа, 17:25 • 55839 просмотра
Новый вариант коронавируса Stratus обнаружен на Полтавщине: что о нем известно
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+23°
3.1м/с
38%
755мм
Популярные новости
Зеленский сменил руководителей СБУ в двух областях: детали указовPhoto7 августа, 05:55 • 47051 просмотра
Атаки БПЛА на рф и Крым: горит воинская часть, НПЗ и останавливаются поездаPhotoVideo7 августа, 08:55 • 46261 просмотра
Для быстрого перекуса: топ оригинальных бутербродов из разных уголков мираPhoto11:02 • 69958 просмотра
Украина планирует выйти еще из одного соглашения СНГ: на этот раз - о зачете трудового стажа11:42 • 18346 просмотра
Защита интересов фармгигантов вместо пациентов: как нардеп Кузьминых продвигает линию "Дарницы" под видом заботы об украинцахPhoto12:43 • 34091 просмотра
публикации
Стали известны претенденты на трофей лучшего молодого игрока года: кто в списке Photo13:59 • 15282 просмотра
Защита интересов фармгигантов вместо пациентов: как нардеп Кузьминых продвигает линию "Дарницы" под видом заботы об украинцахPhoto12:43 • 34931 просмотра
Введение акциза на газированные напитки: цены могут вырасти на 10-20%
Эксклюзив
12:15 • 42524 просмотра
Не нашли или не искали? Полиция подтвердила, что закрыла дело против главного юриста НБУ Зимы
Эксклюзив
11:55 • 45079 просмотра
Для быстрого перекуса: топ оригинальных бутербродов из разных уголков мираPhoto11:02 • 70963 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Стив Уиткофф
Марко Рубио
Эмманюэль Макрон
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Турция
Германия
Китай
Реклама
УНН Lite
Для быстрого перекуса: топ оригинальных бутербродов из разных уголков мираPhoto11:02 • 70969 просмотра
Netflix представил первую часть второго сезона «Уэнсдей»: больше тайн и семейных драм6 августа, 10:39 • 121520 просмотра
Звезда "Дома дракона" Мэтт Смит присоединяется к "Звездным войнам" - СМИ6 августа, 07:07 • 131515 просмотра
Рэпер Diddy обратился к Трампу за помилованием - СМИ6 августа, 05:58 • 123408 просмотра
Том Холланд показал первые кадры из нового фильма "Человек-паук: Новый день"Photo4 августа, 15:58 • 134685 просмотра
Актуальное
Нью-Йорк Таймс
MIM-104 Patriot
Беспилотный летательный аппарат
Ми-8
Шахед-136

«Транспортный безвиз» с Молдовой продлен до 2027 года – Кулеба

Киев • УНН

 • 266 просмотра

Украина и Молдова продлили действие «транспортного безвиза» до конца 2027 года. Это решение отменяет квоты и разрешения на грузовые перевозки для двусторонних и транзитных маршрутов.

«Транспортный безвиз» с Молдовой продлен до 2027 года – Кулеба

Украина и Молдова продлили "транспортный безвиз" еще на два года. Это означает отсутствие квот и разрешений на грузовые перевозки для двусторонних и транзитных маршрутов до 2027 года.

Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба, передает УНН.

Продлили "транспортный безвиз" с Республикой Молдова еще на два года – до конца 2027-го. Это больше возможностей как для украинского, так и молдавского бизнеса. Главное – никакого возврата к разрешениям на перевозки, а значит, стабильность двусторонних и транзитных перевозок

- говорится в сообщении.

Это решение имеет значение не только для логистики, но и для всей экономики: в прошлом году товарооборот между Украиной и Молдовой увеличился на 12% и достиг 1,1 млрд долларов. Важную роль в этом играет упрощение правил перевозок.

Молдова для нас является важным транзитным маршрутом на рынки Европы

 – подчеркнул чиновник.

Транспортный безвиз между Украиной и Норвегией продлен до конца 2025 года06.06.25, 12:08 • 2539 просмотров

Алена Уткина

политика
Европа
Украина
Молдова