«Транспортный безвиз» с Молдовой продлен до 2027 года – Кулеба
Киев • УНН
Украина и Молдова продлили действие «транспортного безвиза» до конца 2027 года. Это решение отменяет квоты и разрешения на грузовые перевозки для двусторонних и транзитных маршрутов.
Украина и Молдова продлили "транспортный безвиз" еще на два года. Это означает отсутствие квот и разрешений на грузовые перевозки для двусторонних и транзитных маршрутов до 2027 года.
Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба, передает УНН.
Продлили "транспортный безвиз" с Республикой Молдова еще на два года – до конца 2027-го. Это больше возможностей как для украинского, так и молдавского бизнеса. Главное – никакого возврата к разрешениям на перевозки, а значит, стабильность двусторонних и транзитных перевозок
Это решение имеет значение не только для логистики, но и для всей экономики: в прошлом году товарооборот между Украиной и Молдовой увеличился на 12% и достиг 1,1 млрд долларов. Важную роль в этом играет упрощение правил перевозок.
Молдова для нас является важным транзитным маршрутом на рынки Европы
Транспортный безвиз между Украиной и Норвегией продлен до конца 2025 года06.06.25, 12:08 • 2539 просмотров