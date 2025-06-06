Транспортный безвиз между Украиной и Норвегией продлен до конца 2025 года

Перевозка грузов между Украиной и Норвегией, в частности транзит - не требуют специальных разрешений, но при условиях. Договоренность о правилах грузовых перевозок продлена по итогам переговоров правительств двух стран. Передает УНН со ссылкой на пресс-службу вице-премьер-министра по восстановлению Украины – Министра развития общин и территорий Украины Алексея Кулебы.

Детали

Транспортный безвиз с Норвегией продлен до конца 2025 года. Перевозка грузов между нашими странами и транзитом не требуют специальных разрешений, если транспорт соответствует стандарту Евро-5 или выше - сообщил вице-премьер Кулеба.

Чиновник отметил, что это второе продление договоренностей, достигнутых между министерствами Норвегии и Украины. Продление "безвиза" – это результат переговоров, доверия и партнерства, добавил он.



Дополнение

Министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба объявил - правительство имеет четкий фокус в вопросе расширения географии транспортного безвиза.

Сегодня либерализация действует с 35 государствами, включая страны ЕС, и мы работаем дальше - сообщил Кулеба.

Напомним

Ранее УНН передавал: Украина и Норвегия договорились о безвизовых грузовых перевозках до 30 июня 2025 года.

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