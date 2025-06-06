Транспортний безвіз між Україною та Норвегією продовжено до кінця 2025 року
Київ • УНН
Україна та Норвегія продовжили дію транспортного безвізу до кінця 2025 року. Спеціальні дозволи на вантажні перевезення не потрібні, якщо транспорт відповідає стандарту Євро-5.
Перевезення вантажів між Україною та Норвегією, зокрема транзит - не потребують спеціальних дозволів, але за умов. Домовленість про правила вантажних перевезень продовжено за підсумками переговорів урядів двох країн. Передає УНН із посиланням на пресслужбу віце-прем’єр-міністра з відновлення України – Міністра розвитку громад та територій України Олексія Кулебу.
Деталі
Транспортний безвіз з Норвегією продовжено до кінця 2025 року. Перевезення вантажів між нашими країнами і транзитом не потребують спеціальних дозволів, якщо транспорт відповідає стандарту Євро-5 або вище
Посадовець зазначив, що це друге продовження домовленостей, досягнутих між міністерствами Норвегії та України. Продовження "безвізу" – це результат переговорів, довіри та партнерства, додав він.
Доповнення
Міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба оголосив - уряд має чіткий фокус у питанні розширення географії транспортного безвізу.
Сьогодні лібералізація діє з 35 державами, включно з країнами ЄС, і ми працюємо далі
Нагадаємо
Раніше УНН передавав: Україна та Норвегія домовились про безвізові вантажні перевезення до 30 червня 2025 року.
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