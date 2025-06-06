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Сили оборони уразили аеродроми базування авіації в рф: є влучання та пожежі
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Транспортний безвіз між Україною та Норвегією продовжено до кінця 2025 року

Київ • УНН

 • 114 перегляди

Україна та Норвегія продовжили дію транспортного безвізу до кінця 2025 року. Спеціальні дозволи на вантажні перевезення не потрібні, якщо транспорт відповідає стандарту Євро-5.

Транспортний безвіз між Україною та Норвегією продовжено до кінця 2025 року

Перевезення вантажів між Україною та Норвегією, зокрема транзит - не потребують спеціальних дозволів, але за умов. Домовленість про правила вантажних перевезень продовжено за підсумками переговорів урядів двох країн. Передає УНН із посиланням на пресслужбу віце-прем’єр-міністра з відновлення України – Міністра розвитку громад та територій України Олексія Кулебу.

Деталі

Транспортний безвіз з Норвегією продовжено до кінця 2025 року. Перевезення вантажів між нашими країнами і транзитом не потребують спеціальних дозволів, якщо транспорт відповідає стандарту Євро-5 або вище

- повідомив віце-прем’єр Кулеба.

Посадовець зазначив, що це друге продовження домовленостей, досягнутих між міністерствами Норвегії та України. Продовження "безвізу" – це результат переговорів, довіри та партнерства, додав він.

Доповнення

Міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба оголосив - уряд має чіткий фокус у питанні розширення географії транспортного безвізу.

Сьогодні лібералізація діє з 35 державами, включно з країнами ЄС, і ми працюємо далі

 - повідомив Кулеба.

Нагадаємо

Раніше УНН передавав: Україна та Норвегія домовились про безвізові вантажні перевезення до 30 червня 2025 року.

Президент України зустрівся з Прем’єр-міністром Норвегії, обговоривши підтримку України, посилення ППО та інвестиції в ОПК.

Зеленський та прем'єр Фінляндії обговорили інвестиції у виробництво української зброї та масштабування "Лінії дронів"02.06.25, 15:14 • 5350 переглядiв

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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