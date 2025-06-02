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Зеленський та прем'єр Фінляндії обговорили інвестиції у виробництво української зброї та масштабування "Лінії дронів"

Київ • УНН

 • 846 перегляди

Володимир Зеленський провів зустріч з прем'єр-міністром Фінляндії Петтері Орпо. Говорили про інвестиції в українське виробництво зброї та масштабування проєкту "Лінія дронів".

Зеленський та прем'єр Фінляндії обговорили інвестиції у виробництво української зброї та масштабування "Лінії дронів"

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з премʼєр-міністром Фінляндії Петтері Орпо. Говорили про інвестиції в українське виробництво зброї та масштабування проєку "Лінія дронів", передає УНН.

Деталі

За словами Зеленського під час зустрічі з Орпо у Вільнюсі спершу обговорили оборонну підтримку України, співпрацю в межах коаліції укриттів та членство в ЄС.

Найголовніше – інвестиції в українське виробництво зброї та співвиробництво. Розповів про наш проєкт "Лінія дронів", що вже довів свою ефективність. Обговорили, як можна масштабувати 

- повідомив Глава держави.

Окремо, за словами Зеленського, поговорили про дипломатію.

Очікуємо від сьогоднішньої зустрічі в Стамбулі реального результату: припинення вогню, обміну полоненими, повернення дітей і зустрічі на рівні лідерів 

- зазначив Президент України.

Глава держави подякував премʼєру Орпо, народу Фінляндії за всю надану підтримку. 

Зеленський прибув до Вільнюса: яка мета візиту02.06.25, 11:23 • 2474 перегляди

Доповнення

Також серед важливих сьогодні подій - переговори української та російської делегацій у Стамбулі.

Україна заздалегідь передала рф документ з умовами припинення вогню, кремль, своєю чергою, не дав зворотний зв’язок і збирається показати "меморандум" лише під час зустрічі. Що сьогодні відбуватиметься на наступному етапі переговорів та що передувало цьому, читайте на УНН.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

ВійнаПолітика
Петтері Орпо
Європейський Союз
Фінляндія
Стамбул
Володимир Зеленський
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