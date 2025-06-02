Зеленський та прем'єр Фінляндії обговорили інвестиції у виробництво української зброї та масштабування "Лінії дронів"

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з премʼєр-міністром Фінляндії Петтері Орпо. Говорили про інвестиції в українське виробництво зброї та масштабування проєку "Лінія дронів", передає УНН.

За словами Зеленського під час зустрічі з Орпо у Вільнюсі спершу обговорили оборонну підтримку України, співпрацю в межах коаліції укриттів та членство в ЄС.

Найголовніше – інвестиції в українське виробництво зброї та співвиробництво. Розповів про наш проєкт "Лінія дронів", що вже довів свою ефективність. Обговорили, як можна масштабувати