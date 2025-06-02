Зеленский и премьер Финляндии обсудили инвестиции в производство украинского оружия и масштабирование "Линии дронов"
Киев • УНН
Владимир Зеленский провел встречу с премьер-министром Финляндии Петтери Орпо. Говорили об инвестициях в украинское производство оружия и масштабирование проекта "Линия дронов".
Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с премьер-министром Финляндии Петтери Орпо. Говорили об инвестициях в украинское производство оружия и масштабировании проекта "Линия дронов", передает УНН.
Детали
По словам Зеленского, во время встречи с Орпо в Вильнюсе сначала обсудили оборонную поддержку Украины, сотрудничество в рамках коалиции укрытий и членство в ЕС.
Самое главное – инвестиции в украинское производство оружия и сопроизводство. Рассказал о нашем проекте "Линия дронов", который уже доказал свою эффективность. Обсудили, как можно масштабировать
Отдельно, по словам Зеленского, поговорили о дипломатии.
Ожидаем от сегодняшней встречи в Стамбуле реального результата: прекращение огня, обмена пленными, возвращения детей и встречи на уровне лидеров
Глава государства поблагодарил премьера Орпо, народ Финляндии за всю оказанную поддержку.
Зеленский прибыл в Вильнюс: какова цель визита02.06.25, 11:23 • 2392 просмотра
Дополнение
Также среди важных сегодня событий – переговоры украинской и российской делегаций в Стамбуле.
Украина заранее передала рф документ с условиями прекращения огня, кремль, в свою очередь, не дал обратную связь и собирается показать "меморандум" только во время встречи. Что сегодня будет происходить на следующем этапе переговоров и что предшествовало этому, читайте на УНН.