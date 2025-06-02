Зеленский и премьер Финляндии обсудили инвестиции в производство украинского оружия и масштабирование "Линии дронов"

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с премьер-министром Финляндии Петтери Орпо. Говорили об инвестициях в украинское производство оружия и масштабировании проекта "Линия дронов", передает УНН.

По словам Зеленского, во время встречи с Орпо в Вильнюсе сначала обсудили оборонную поддержку Украины, сотрудничество в рамках коалиции укрытий и членство в ЕС.

Самое главное – инвестиции в украинское производство оружия и сопроизводство. Рассказал о нашем проекте "Линия дронов", который уже доказал свою эффективность. Обсудили, как можно масштабировать