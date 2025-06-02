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Зеленский и премьер Финляндии обсудили инвестиции в производство украинского оружия и масштабирование "Линии дронов"

Киев • УНН

 • 310 просмотра

Владимир Зеленский провел встречу с премьер-министром Финляндии Петтери Орпо. Говорили об инвестициях в украинское производство оружия и масштабирование проекта "Линия дронов".

Зеленский и премьер Финляндии обсудили инвестиции в производство украинского оружия и масштабирование "Линии дронов"

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с премьер-министром Финляндии Петтери Орпо. Говорили об инвестициях в украинское производство оружия и масштабировании проекта "Линия дронов", передает УНН.

Детали

По словам Зеленского, во время встречи с Орпо в Вильнюсе сначала обсудили оборонную поддержку Украины, сотрудничество в рамках коалиции укрытий и членство в ЕС.

Самое главное – инвестиции в украинское производство оружия и сопроизводство. Рассказал о нашем проекте "Линия дронов", который уже доказал свою эффективность. Обсудили, как можно масштабировать

- сообщил Глава государства.

Отдельно, по словам Зеленского, поговорили о дипломатии.

Ожидаем от сегодняшней встречи в Стамбуле реального результата: прекращение огня, обмена пленными, возвращения детей и встречи на уровне лидеров

- отметил Президент Украины.

Глава государства поблагодарил премьера Орпо, народ Финляндии за всю оказанную поддержку.

Зеленский прибыл в Вильнюс: какова цель визита02.06.25, 11:23 • 2392 просмотра

Дополнение

Также среди важных сегодня событий – переговоры украинской и российской делегаций в Стамбуле.

Украина заранее передала рф документ с условиями прекращения огня, кремль, в свою очередь, не дал обратную связь и собирается показать "меморандум" только во время встречи. Что сегодня будет происходить на следующем этапе переговоров и что предшествовало этому, читайте на УНН.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Войнаполитика
Петтери Орпо
Европейский Союз
Финляндия
Стамбул
Владимир Зеленский
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