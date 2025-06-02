Інвестиції в український ОПК та закупівля газу для України: Зеленський зустрівся з прем’єром Норвегії

$41.530.00
47.070.27
ukenru
Україна та рф домовилися обміняти усіх тяжкохворих та військовополонених віком до 25 років - Умєров
14:39 • 18832 перегляди

Україна та рф домовилися обміняти усіх тяжкохворих та військовополонених віком до 25 років - Умєров

14:21 • 49307 перегляди

Україна запропонувала росії нову зустріч до кінця червня

13:07 • 63724 перегляди

Україна на переговорах у Стамбулі передала рф список дітей для повернення і чекає відповіді - Єрмак

11:49 • 119027 перегляди

Trade-In набирає обертів: українці оновлюють техніку швидше за американців

Ексклюзив
2 червня, 06:01 • 147574 перегляди

Розлади харчової поведінки у дорослих та дітей: чому виникають і як боротись

Ексклюзив
1 червня, 14:33 • 153453 перегляди

Тиждень для комунікацій та навчання: астропрогноз на 2-8 червня

1 червня, 13:29 • 205586 перегляди

Командувач Сухопутних військ Драпатий подав у відставку після загибелі 12 бійців

1 червня, 12:56 • 212894 перегляди

Півтора роки підготовки: як СБУ вразила 41 літак стратегічної авіації рф

Ексклюзив
1 червня, 11:01 • 122505 перегляди

У Сухопутних військах підтвердили: ворог вдарив по навчальному підрозділу на Дніпропетровщині

1 червня, 04:00 • 313145 перегляди

Ліміти на перекази з картки на картку, проходження ВЛК, збільшення вартості техогляду авто: що чекає українців з 1 червня

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+23°
2.1м/с
57%
750мм
Популярнi новини

50 Cent хоче поговорити з Трампом щодо можливого помилування Diddy - TMZ

2 червня, 07:53 • 114037 перегляди

Українська делегація в Стамбулі скоординувала позиції з європейськими партнерами перед переговорами з рф

2 червня, 09:10 • 21811 перегляди

У Стамбулі стартували переговори України та росії за участю Туреччини - МЗС

11:45 • 123228 перегляди

У Київському СІЗО викрили можливу підробку документів про засуджених, розпочато розслідування - Омбудсман

12:24 • 17280 перегляди

Переговори України та рф: росЗМІ анонсували третій раунд "протягом якогось часу"

13:22 • 37590 перегляди
Публікації

Trade-In набирає обертів: українці оновлюють техніку швидше за американців

11:49 • 119029 перегляди

Ліміти на перекази з картки на картку, проходження ВЛК, збільшення вартості техогляду авто: що чекає українців з 1 червня

1 червня, 04:00 • 313146 перегляди

“Золота” посада під загрозою: Олена Дума вперлася у “крісло” голови АРМА і знову воює через реформу

30 травня, 14:15 • 356563 перегляди

Цінності на смітнику: світ у мінусі на 91 млрд доларів через e-waste

30 травня, 13:52 • 369636 перегляди

Замість підозри - тиша: як розслідування проти головного юриста НБУ загрузло у бездіяльності

30 травня, 12:00 • 373977 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Рустем Умєров

Володимир Зеленський

Дональд Трамп

Сергій Кислиця

Гітанас Науседа

Актуальні місця

Україна

Стамбул

Сполучені Штати

Туреччина

Донецька область

Реклама
УНН Lite

50 Cent хоче поговорити з Трампом щодо можливого помилування Diddy - TMZ

2 червня, 07:53 • 115081 перегляди

1 червня - День молока: рецепти улюблених молочних коктейлів

1 червня, 12:31 • 126309 перегляди

П’ять довгоочікуваних прем’єр, які неможливо пропустити: що подивитися цього літа

31 травня, 16:00 • 205549 перегляди

Айс-лате: п’ять варіантів холодної кави, які легко приготувати вдома

30 травня, 12:39 • 146054 перегляди

"Том Круз налякав би нас більше, ніж Бред Пітт" - режисер "Формули-1" про вибір актора для фільму

30 травня, 08:06 • 175839 перегляди
Актуальне

Безпілотний літальний апарат

The Guardian

Ту-95

Туполєв Ту-22М

Ту-160

Інвестиції в український ОПК та закупівля газу для України: Зеленський зустрівся з прем’єром Норвегії

Київ • УНН

 • 794 перегляди

Президент України зустрівся з Прем’єр-міністром Норвегії, обговоривши підтримку України, посилення ППО та інвестиції в ОПК. Сторони також наголосили на важливості посилення санкцій проти росії.

Інвестиції в український ОПК та закупівля газу для України: Зеленський зустрівся з прем’єром Норвегії

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере, щоб обговорити продовження підтримки України, зокрема зміцнення ППО та прямі інвестиції в український ОПК, а також важливість посилення тиску на росію, передає УНН із посиланням на Офіс Президента.

Деталі

Глава держави розповів про перебіг переговорів у Стамбулі й наголосив, що їхній результат повинен мати перспективу. Президент укотре підтвердив, що готовий до зустрічі на найвищому рівні, щоб обговорити найважливіші питання особисто.

Володимир Зеленський і Йонас Гар Стере також обмінялися думками щодо варіантів можливих майданчиків, на яких може відбутися наступна зустріч із російською стороною.

Окрема увага – необхідності посилення санкцій проти Росії. Президент України та Прем’єр-міністр Норвегії мають однакове бачення того, що найбільш дієвими вони будуть у разі скоординованості між США, Європою та іншими країнами.

Зеленський та Наусєда обговорили санкції та відбудову України02.06.25, 18:49 • 1066 переглядiв

Серед інших важливих тем зустрічі – оборонна допомога Україні. Президент поінформував про ключові потреби, зокрема про необхідність зміцнення протиповітряної оборони.

Володимир Зеленський і Йонас Гар Стере обговорили можливість купівлі додаткової системи ППО для України за підтримки держав Північної Європи.

Лідери приділили особливу увагу прямим інвестиціям в українську оборонну промисловість, передусім у виробництво дронів. Прем’єр-міністр наголосив, що Норвегія вже входить у коаліцію дронів і готова робити більше.

Крім того, під час зустрічі йшлося про закупівлю газу для України. Сторони обговорили різні можливості.

Президент зазначив, що Україна цінує підтримку з боку Норвегії, зокрема безпекову та оборонну співпрацю й координацію зусиль для досягнення справедливого та сталого миру.

Зеленський та прем'єр Фінляндії обговорили інвестиції у виробництво української зброї та масштабування "Лінії дронів"02.06.25, 15:14 • 5022 перегляди

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

ВійнаПолітика
Протиповітряна боротьба
Норвегія
Володимир Зеленський
Сполучені Штати
Україна
Безпілотний літальний апарат
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9