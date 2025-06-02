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Инвестиции в украинский ОПК и закупка газа для Украины: Зеленский встретился с премьером Норвегии

Киев • УНН

 • 394 просмотра

Президент Украины встретился с Премьер-министром Норвегии, обсудив поддержку Украины, усиление ПВО и инвестиции в ОПК. Стороны также отметили важность усиления санкций против россии.

Инвестиции в украинский ОПК и закупка газа для Украины: Зеленский встретился с премьером Норвегии

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с Премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере, чтобы обсудить продолжение поддержки Украины, в частности укрепление ПВО и прямые инвестиции в украинский ОПК, а также важность усиления давления на россию, передает УНН со ссылкой на Офис Президента.

Детали

Глава государства рассказал о ходе переговоров в Стамбуле и подчеркнул, что их результат должен иметь перспективу. Президент еще раз подтвердил, что готов к встрече на высшем уровне, чтобы обсудить важнейшие вопросы лично.

Владимир Зеленский и Йонас Гар Стере также обменялись мнениями относительно вариантов возможных площадок, на которых может состояться следующая встреча с российской стороной.

Особое внимание – необходимости усиления санкций против россии. Президент Украины и Премьер-министр Норвегии имеют одинаковое видение того, что наиболее действенными они будут в случае скоординированности между США, Европой и другими странами.

Зеленский и Науседа обсудили санкции и восстановление Украины02.06.25, 18:49 • 762 просмотра

Среди других важных тем встречи – оборонная помощь Украине. Президент проинформировал о ключевых потребностях, в частности о необходимости укрепления противовоздушной обороны.

Владимир Зеленский и Йонас Гар Стере обсудили возможность покупки дополнительной системы ПВО для Украины при поддержке государств Северной Европы.

Лидеры уделили особое внимание прямым инвестициям в украинскую оборонную промышленность, прежде всего в производство дронов. Премьер-министр подчеркнул, что Норвегия уже входит в коалицию дронов и готова делать больше.

Кроме того, во время встречи речь шла о закупке газа для Украины. Стороны обсудили различные возможности.

Президент отметил, что Украина ценит поддержку со стороны Норвегии, в частности сотрудничество в сфере безопасности и обороны и координацию усилий для достижения справедливого и устойчивого мира.

Зеленский и премьер Финляндии обсудили инвестиции в производство украинского оружия и масштабирование "Линии дронов"02.06.25, 15:14 • 4976 просмотров

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Войнаполитика
Зенитная война
Норвегия
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина
Беспилотный летательный аппарат
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