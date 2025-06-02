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Зеленский и Науседа обсудили санкции и восстановление Украины

Киев • УНН

 • 320 просмотра

Владимир Зеленский встретился с Гитанасом Науседой в Вильнюсе. Обсудили санкционное давление на россию, евроинтеграцию и восстановление Украины.

Зеленский и Науседа обсудили санкции и восстановление Украины

Президент Украины Владимир Зеленский встретился в Вильнюсе с Президентом Литвы Гитанасом Науседой. Обсудили санкционное давление, европейскую интеграцию и восстановление Украины, передает УНН.

Детали

Глава украинского государства рассказал Науседе о втором раунде переговоров, который сегодня состоялся в Стамбуле.

Пока нет никаких содержательных сигналов от россии завершать войну, важно усиливать нашу оборону, особенно инвестировать в украинское производство. Именно это является основой мирных переговоров. Спасибо, Гитанас и литовский народ, что разделяете это мнение 

- сообщил Зеленский.

По его словам, обсудили также санкционное давление, европейскую интеграцию и восстановление Украины.

Скоординировали наши дипломатические шаги. Спасибо за приглашение на саммит и за всю оказанную поддержку - резюмировал Президент.

Саммит НАТО должен дать месседж, что Альянс остается с Украиной – Науседа02.06.25, 16:48 • 1234 просмотра

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Войнаполитика
Гитанас Науседа
Литва
Стамбул
Владимир Зеленский
Украина
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