Зеленский и Науседа обсудили санкции и восстановление Украины

Президент Украины Владимир Зеленский встретился в Вильнюсе с Президентом Литвы Гитанасом Науседой. Обсудили санкционное давление, европейскую интеграцию и восстановление Украины, передает УНН.

Глава украинского государства рассказал Науседе о втором раунде переговоров, который сегодня состоялся в Стамбуле.

Пока нет никаких содержательных сигналов от россии завершать войну, важно усиливать нашу оборону, особенно инвестировать в украинское производство. Именно это является основой мирных переговоров. Спасибо, Гитанас и литовский народ, что разделяете это мнение