Зеленский и Науседа обсудили санкции и восстановление Украины
Киев • УНН
Владимир Зеленский встретился с Гитанасом Науседой в Вильнюсе. Обсудили санкционное давление на россию, евроинтеграцию и восстановление Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский встретился в Вильнюсе с Президентом Литвы Гитанасом Науседой. Обсудили санкционное давление, европейскую интеграцию и восстановление Украины, передает УНН.
Детали
Глава украинского государства рассказал Науседе о втором раунде переговоров, который сегодня состоялся в Стамбуле.
Пока нет никаких содержательных сигналов от россии завершать войну, важно усиливать нашу оборону, особенно инвестировать в украинское производство. Именно это является основой мирных переговоров. Спасибо, Гитанас и литовский народ, что разделяете это мнение
По его словам, обсудили также санкционное давление, европейскую интеграцию и восстановление Украины.
Скоординировали наши дипломатические шаги. Спасибо за приглашение на саммит и за всю оказанную поддержку - резюмировал Президент.
Саммит НАТО должен дать месседж, что Альянс остается с Украиной – Науседа02.06.25, 16:48 • 1234 просмотра