Зеленський та Наусєда обговорили санкції та відбудову України
Київ • УНН
Володимир Зеленський зустрівся з Гітанасом Наусєдою у Вільнюсі. Обговорили санкційний тиск на росію, євроінтеграцію та відбудову України.
Президент України Володимир Зеленський зустрівся у Вільнюсі з Президентом Литви Гітанасом Наусєдою. Обговорили санкційний тиск, європейську інтеграцію та відбудовуУкраїни, передає УНН.
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Глава української держави розповів Наусєді про другий раунд перемовин, який сьогодні відбувся в Стамбулі.
Допоки немає жодних змістовних сигналів від росії завершувати війну, важливо посилювати нашу оборону, особливо інвестувати в українське виробництво. Саме це є основою мирних переговорів. Дякую, Гітанасе та литовський народе, що поділяєте цю думку
За його словами, обговорили також санкційний тиск, європейську інтеграцію та відбудову України.
Скоординували наші дипломатичні кроки. Дякую за запрошення на саміт і за всю надану підтримку - резюмував Президент.
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