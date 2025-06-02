Зеленський та Наусєда обговорили санкції та відбудову України

Президент України Володимир Зеленський зустрівся у Вільнюсі з Президентом Литви Гітанасом Наусєдою. Обговорили санкційний тиск, європейську інтеграцію та відбудовуУкраїни, передає УНН.

Глава української держави розповів Наусєді про другий раунд перемовин, який сьогодні відбувся в Стамбулі.

Допоки немає жодних змістовних сигналів від росії завершувати війну, важливо посилювати нашу оборону, особливо інвестувати в українське виробництво. Саме це є основою мирних переговорів. Дякую, Гітанасе та литовський народе, що поділяєте цю думку