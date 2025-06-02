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Україна та рф домовилися обміняти усіх тяжкохворих та військовополонених віком до 25 років - Умєров
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Зеленський та Наусєда обговорили санкції та відбудову України

Київ • УНН

 • 376 перегляди

Володимир Зеленський зустрівся з Гітанасом Наусєдою у Вільнюсі. Обговорили санкційний тиск на росію, євроінтеграцію та відбудову України.

Зеленський та Наусєда обговорили санкції та відбудову України

Президент України Володимир Зеленський зустрівся у Вільнюсі з Президентом Литви Гітанасом Наусєдою. Обговорили санкційний тиск, європейську інтеграцію та відбудовуУкраїни, передає УНН.

Деталі

Глава української держави розповів Наусєді про другий раунд перемовин, який сьогодні відбувся в Стамбулі.

Допоки немає жодних змістовних сигналів від росії завершувати війну, важливо посилювати нашу оборону, особливо інвестувати в українське виробництво. Саме це є основою мирних переговорів. Дякую, Гітанасе та литовський народе, що поділяєте цю думку 

- повідомив Зеленський.

За його словами, обговорили також санкційний тиск, європейську інтеграцію та відбудову України.

Скоординували наші дипломатичні кроки. Дякую за запрошення на саміт і за всю надану підтримку - резюмував Президент.

Саміт НАТО повинен дати меседж, що Альянс залишається з Україною - Науседа02.06.25, 16:48 • 1246 переглядiв

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

ВійнаПолітика
Гітанас Науседа
Литва
Стамбул
Володимир Зеленський
Україна
Brent Oil
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