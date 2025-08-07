"Транспортний безвіз" з Молдовою продовжено до 2027 року - Кулеба
Київ • УНН
Україна та Молдова продовжили дію «транспортного безвізу» до кінця 2027 року. Це рішення скасовує квоти та дозволи на вантажні перевезення для двосторонніх та транзитних маршрутів.
Про це повідомив віцепрем'єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба передає УНН.
Продовжили "транспортний безвіз" з Республікою Молдова ще на два роки – до кінця 2027-го. Це більше можливостей як для українського, так і молдавського бізнесу. Головне – жодного повернення до дозволів на перевезення, а значить сталість двосторонніх та транзитних перевезень
Це рішення має значення не лише для логістики, а й для всієї економіки: торік товарообіг між Україною та Молдовою збільшився на 12% і сягнув 1,1 млрд доларів. Важливу роль у цьому відіграє спрощення правил перевезень.
Молдова для нас є важливим транзитним маршрутом до ринків Європи
