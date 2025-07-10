Україна буде готова до відкриття переговорних кластерів щодо вступу в ЄС у цьому році - Зеленський

Президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна буде готова до відкриття інших кластерів щодо переговори про вступ до Європейського Союзу в цьому році. Про це Зеленський повідомив під час Конференції з відбудови України, повідомляє УНН.

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Я хочу ще подякувати тобі (прем'єру Італії Джорджії Мелоні - ред.), Італії за підтримку України на рівні Євросоюзу. Ми це цінуємо. Це важливо з усіх точок зору, зокрема щодо прогресу наших перемовин щодо вступу в ЄС. Ми готові до відкриття першого кластера, ми будемо готові в цьому році й до інших кластерів - сказав президент.

Доповнення

Володимир Зеленський закликав партнерів створити чіткий план відбудови держави, наголошуючи на підході в стилі "Плану Маршалла". Він зазначив, що відбудова України модернізує європейську інфраструктуру та промисловість.

Також Зеленський під час Конференції з відбудови України закликав партнерів збільшити інвестиції в українську протиповітряну оборону та виробництво ракет і дронів. Він наголосив на необхідності зупинити російські повітряні атаки та запропонував ділитися українським досвідом і технологіями.