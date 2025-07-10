Україна буде готова до відкриття переговорних кластерів щодо вступу в ЄС у цьому році - Зеленський
Київ • УНН
Президент заявив, що Україна буде готова до відкриття інших кластерів переговорів про вступ до Європейського Союзу цього року.
Президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна буде готова до відкриття інших кластерів щодо переговори про вступ до Європейського Союзу в цьому році. Про це Зеленський повідомив під час Конференції з відбудови України, повідомляє УНН.
Деталі
Я хочу ще подякувати тобі (прем'єру Італії Джорджії Мелоні - ред.), Італії за підтримку України на рівні Євросоюзу. Ми це цінуємо. Це важливо з усіх точок зору, зокрема щодо прогресу наших перемовин щодо вступу в ЄС. Ми готові до відкриття першого кластера, ми будемо готові в цьому році й до інших кластерів
Доповнення
Володимир Зеленський закликав партнерів створити чіткий план відбудови держави, наголошуючи на підході в стилі "Плану Маршалла". Він зазначив, що відбудова України модернізує європейську інфраструктуру та промисловість.
Також Зеленський під час Конференції з відбудови України закликав партнерів збільшити інвестиції в українську протиповітряну оборону та виробництво ракет і дронів. Він наголосив на необхідності зупинити російські повітряні атаки та запропонував ділитися українським досвідом і технологіями.