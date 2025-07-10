Зеленський закликав партнерів збільшити інвестиції в українську ППО на тлі посилення російських атак
Київ • УНН
Володимир Зеленський на Конференції з відбудови України закликав партнерів збільшити інвестиції в українську протиповітряну оборону та виробництво ракет і дронів. Він наголосив на необхідності зупинити російські повітряні атаки та запропонував ділитися українським досвідом і технологіями.
Партнери України мають посилювати інвестиції у протиповітряну оборону та виробнитво ракет і дронів нашою державою на тлі посилення російських повітряних атак, заявив Володимир Зеленський під час виступу на Конференції з відбудови України, повідомляє УНН.
Деталі
Ми маємо зупинити російські дрони і ракети. Це означає більше поставок ППО, більше інвестицій у дрони перехоплювачі, системи ППО та звісно ж ракети
Також глава держави закликав усіх партнерів України збільшувати інвестиції в оборону України на тлі посилення російських ударів.
Я закликаю усіх наших партнерів – збільшуйте свої інвестиції. У той час, як росія нарощує свої атаки по Україні, у нас не може бути нестачі фінансування для виробництва дронів
Він закликав також усі компанії з Європи, Сполучених Штатів та інших куточків світу підтримати українську ППО та виробництво дронів.
Три десятки країн і сотні компаній представлені на конференції сьогодні. І ми повинні дійти до такого рівня, коли українські сектори ППО і дронів підтримуватимуть компанії не лише з України, але й з Європи, Сполучених Штатів та інших
Зеленський також додав, що Україна готова ділитися з партнерами своїм досвідом і технологіями. Ті розробки, які зараз захищають Україну, за його словами, зможуть захистити і Європу.
Україна має одні з найпросунутіших у світі дронових технологій як для наступу, так і для оборони. І ми готові поділитися цієї експертизою і цими технологіями з нашими партнерами. Україна потребує інвестицій. Ви потребуєте навичок і технологій. Те, що ми розробляємо, щоб захищати Україну – це також допоможе захищати вас
Доповнення
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що росіяни постійно запускають сотні дронів по Україні. Таким чином загарбники хочуть посіяти страх, щоб українці тікали з країни.