Зеленский призвал партнеров увеличить инвестиции в украинскую ПВО на фоне усиления российских атак

Партнеры Украины должны увеличить инвестиции в противовоздушную оборону и производство ракет и беспилотников нашей страной на фоне усиления российских воздушных атак, заявил Владимир Зеленский во время выступления на Конференции по восстановлению Украины, сообщает УНН.

Детали

Мы должны остановить российские дроны и ракеты. Это означает больше поставок ПВО, больше инвестиций в дроны-перехватчики, системы ПВО и, конечно же, ракеты - подчеркнул Зеленский.

Также глава государства призвал всех партнеров Украины увеличивать инвестиции в оборону Украины на фоне усиления российских ударов.

Я призываю всех наших партнеров – увеличивайте свои инвестиции. В то время как россия наращивает свои атаки по Украине, у нас не может быть недостатка финансирования для производства дронов - призвал Зеленский.

Он призвал также все компании из Европы, Соединенных Штатов и других уголков мира поддержать украинскую ПВО и производство дронов.

Три десятка стран и сотни компаний представлены на конференции сегодня. И мы должны дойти до такого уровня, когда украинские секторы ПВО и дронов будут поддерживать компании не только из Украины, но и из Европы, Соединенных Штатов и других - добавил Президент.

Зеленский также добавил, что Украина готова делиться с партнерами своим опытом и технологиями. Те разработки, которые сейчас защищают Украину, по его словам, смогут защитить и Европу.

Украина имеет одни из самых продвинутых в мире дроновых технологий как для наступления, так и для обороны. И мы готовы поделиться этой экспертизой и этими технологиями с нашими партнерами. Украина нуждается в инвестициях. Вы нуждаетесь в навыках и технологиях. То, что мы разрабатываем, чтобы защищать Украину – это также поможет защищать вас - подчеркнул Зеленский.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что россияне постоянно запускают сотни дронов по Украине. Таким образом захватчики хотят посеять страх, чтобы украинцы бежали из страны.