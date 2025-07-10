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Зеленский призвал партнеров увеличить инвестиции в украинскую ПВО на фоне усиления российских атак

Киев • УНН

 • 421 просмотра

Владимир Зеленский на Конференции по восстановлению Украины призвал партнеров увеличить инвестиции в украинскую противовоздушную оборону и производство ракет и дронов. Он подчеркнул необходимость остановить российские воздушные атаки и предложил делиться украинским опытом и технологиями.

Зеленский призвал партнеров увеличить инвестиции в украинскую ПВО на фоне усиления российских атак

Партнеры Украины должны увеличить инвестиции в противовоздушную оборону и производство ракет и беспилотников нашей страной на фоне усиления российских воздушных атак, заявил Владимир Зеленский во время выступления на Конференции по восстановлению Украины, сообщает УНН.

Детали

Мы должны остановить российские дроны и ракеты. Это означает больше поставок ПВО, больше инвестиций в дроны-перехватчики, системы ПВО и, конечно же, ракеты

- подчеркнул Зеленский.

Также глава государства призвал всех партнеров Украины увеличивать инвестиции в оборону Украины на фоне усиления российских ударов.

Я призываю всех наших партнеров – увеличивайте свои инвестиции. В то время как россия наращивает свои атаки по Украине, у нас не может быть недостатка финансирования для производства дронов

- призвал Зеленский.

Он призвал также все компании из Европы, Соединенных Штатов и других уголков мира поддержать украинскую ПВО и производство дронов.

Три десятка стран и сотни компаний представлены на конференции сегодня. И мы должны дойти до такого уровня, когда украинские секторы ПВО и дронов будут поддерживать компании не только из Украины, но и из Европы, Соединенных Штатов и других

- добавил Президент.

Зеленский также добавил, что Украина готова делиться с партнерами своим опытом и технологиями. Те разработки, которые сейчас защищают Украину, по его словам, смогут защитить и Европу.

Украина имеет одни из самых продвинутых в мире дроновых технологий как для наступления, так и для обороны. И мы готовы поделиться этой экспертизой и этими технологиями с нашими партнерами. Украина нуждается в инвестициях. Вы нуждаетесь в навыках и технологиях. То, что мы разрабатываем, чтобы защищать Украину – это также поможет защищать вас 

- подчеркнул Зеленский.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что россияне постоянно запускают сотни дронов по Украине. Таким образом захватчики хотят посеять страх, чтобы украинцы бежали из страны.

Павел Зинченко

Павел Зинченко

ВойнаполитикаНовости Мира
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