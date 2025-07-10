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"росія теж підготувалася до цієї зустрічі": Зеленський на форумі у Римі озвучив мету обстрілів росіян

Київ • УНН

 • 113 перегляди

Президент заявив, що росія запускає сотні дронів, зокрема модифіковані "шахеди", щоб посіяти страх та змусити українців тікати з країни. Це відбувається постійно, руйнуючи будинки, школи та життя по всій Україні.

"росія теж підготувалася до цієї зустрічі": Зеленський на форумі у Римі озвучив мету обстрілів росіян

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що росіяни постійно запускають сотні дронів по Україні. Таким чином загарбники хочуть посіяти страх, щоб українці тікали з країни, заявив Зеленський під час виступу на Конференції з відбудови України, повідомляє УНН.

Деталі

росія теж підготувалася до цієї зустрічі. Сьогодні вони здійснили масовану атаку, в основному по столиці, Києву. Удар завдали російсько-іранські "шахеди". Вони були модифіковані, щоб завдати ще більше руйнувань. Щоб їх було важче збити. росіяни запускають сотні і сотні дронів. Це справжній тероризм

- повідомив Зеленський.

Глава держави додав, що росіяни своїми обстрілами хочуть сіяти смерть, щоб українці тікали з країни.

Вони роблять це постійно і це саме те, чого хоче путін – щоб наші люди страждали. Щоб тікали з України. І щоб будинки, школи, щоб життя було знищене всюди, не лише біля передової 

- зазначив Зеленський.

Доповнення

Прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні наголосила на важливості досягнення правосуддя для України, яка понад три роки страждає від війни. Вона також підкреслила необхідність відбудови зруйнованих шкіл та лікарень.

Павло Зінченко

Павло Зінченко

ВійнаПолітика
Джорджа Мелоні
Шахед-136
Італія
Володимир Зеленський
Україна
Київ
Tesla
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