"росія теж підготувалася до цієї зустрічі": Зеленський на форумі у Римі озвучив мету обстрілів росіян

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що росіяни постійно запускають сотні дронів по Україні. Таким чином загарбники хочуть посіяти страх, щоб українці тікали з країни, заявив Зеленський під час виступу на Конференції з відбудови України, повідомляє УНН.

Деталі

росія теж підготувалася до цієї зустрічі. Сьогодні вони здійснили масовану атаку, в основному по столиці, Києву. Удар завдали російсько-іранські "шахеди". Вони були модифіковані, щоб завдати ще більше руйнувань. Щоб їх було важче збити. росіяни запускають сотні і сотні дронів. Це справжній тероризм - повідомив Зеленський.

Глава держави додав, що росіяни своїми обстрілами хочуть сіяти смерть, щоб українці тікали з країни.

Вони роблять це постійно і це саме те, чого хоче путін – щоб наші люди страждали. Щоб тікали з України. І щоб будинки, школи, щоб життя було знищене всюди, не лише біля передової - зазначив Зеленський.

Доповнення

Прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні наголосила на важливості досягнення правосуддя для України, яка понад три роки страждає від війни. Вона також підкреслила необхідність відбудови зруйнованих шкіл та лікарень.