Необхідно досягти правосуддя для України, яка вже більше трьох років страждає від війни - Мелоні

Прем’єр-міністр Італії Джорджа Мелоні заявила, що вкрай важливо досягти правосуддя для України, яка вже більше трьох років страждає від агресивної війни з боку росії. Також важливо відбудувати зруйновані війною школи та лікарні, зазначила Мелоні під час виступу на Конференції з відбудови України, повідомляє УНН.

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Кожен з нас є тут для того, щоб відігравати свою роль для досягнення нашої основної цілі – щоб було досягнуто правосуддя, бо вже більше трьох років український народ страждає. І зараз ми повинні лише собі уявити, що необхідно відновити, відбудувати Україну, як вільну незалежну країну - заявила Мелоні.

Мелоні додала, що зараз вкрай важливо допомогти Україні відбудувати школи та лікарні, зруйновані війною.

Не лише Україна повинна себе захищати. Ми повинні всі докласти зусиль, щоб досягти миру. Але ми маєм уявити собі, що буде після цього. Ми повинні відбудувати все, що було зруйноване – школи, лікарні. Це буде наше послання - наголосила Джорджа Мелоні.

Італійська лідерка наголосила, що росіяни продовжують свої атаки проти України, прото своїх жорстоких цілей вони досягти не змогли.

росія посилює свої атаки проти України. Вони нападають на інфраструктуру, надзвичайно важливу для населення України. Це їх ціль від початку війни – принести руйнування, голод, страх. І цей план їм не вдався - додала Мелоні.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський прибув на конференцію з питань відновлення України в Римі. Він виступить на пленарному засіданні разом з лідерами Італії, Німеччини, Єврокомісії та Польщі.