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Зеленський прибув на конференцію з відновлення України в Римі

Київ • УНН

 • 820 перегляди

Президент України Володимир Зеленський прибув на конференцію з питань відновлення України в Римі. Він виступить на пленарному засіданні разом з лідерами Італії, Німеччини, Єврокомісії та Польщі.

Зеленський прибув на конференцію з відновлення України в Римі

Президент України Зеленський, який перебуває з візитом у Римі, прибув на конференцію з питань відновлення України, пише УНН з посиланням на Sky TG24. 

Деталі

"Президент України Володимир Зеленський прибув до конференц-центру "La Nuvola" для участі в конференції з питань відновлення України", - ідеться у повідомленні.

Зеленський, як повідомляється, виступить сьогодні вранці на пленарному засіданні конференції разом з прем'єр-міністром Італії Джорджею Мелоні, канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом, президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн та прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском.

Конференція з відбудови України в Римі: на яку допомогу варто очікувати і яких сум потребує наша держава10.07.25, 08:21 • 21357 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

ПолітикаНовини Світу
Джорджа Мелоні
Європейська комісія
Рим
Італія
Німеччина
Дональд Туск
Володимир Зеленський
Урсула фон дер Ляєн
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