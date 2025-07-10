Зеленський прибув на конференцію з відновлення України в Римі

Президент України Зеленський, який перебуває з візитом у Римі, прибув на конференцію з питань відновлення України, пише УНН з посиланням на Sky TG24.

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"Президент України Володимир Зеленський прибув до конференц-центру "La Nuvola" для участі в конференції з питань відновлення України", - ідеться у повідомленні.

Зеленський, як повідомляється, виступить сьогодні вранці на пленарному засіданні конференції разом з прем'єр-міністром Італії Джорджею Мелоні, канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом, президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн та прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском.

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