Зеленский прибыл на конференцию по восстановлению Украины в Риме

Президент Украины Зеленский, находящийся с визитом в Риме, прибыл на конференцию по вопросам восстановления Украины, пишет УНН со ссылкой на Sky TG24.

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"Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в конференц-центр "La Nuvola" для участия в конференции по вопросам восстановления Украины", - говорится в сообщении.

Зеленский, как сообщается, выступит сегодня утром на пленарном заседании конференции вместе с премьер-министром Италии Джорджей Мелони, канцлером Германии Фридрихом Мерцем, президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен и премьер-министром Польши Дональдом Туском.

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