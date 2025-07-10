Зеленский прибыл на конференцию по восстановлению Украины в Риме
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл на конференцию по вопросам восстановления Украины в Риме. Он выступит на пленарном заседании вместе с лидерами Италии, Германии, Еврокомиссии и Польши.
Президент Украины Зеленский, находящийся с визитом в Риме, прибыл на конференцию по вопросам восстановления Украины, пишет УНН со ссылкой на Sky TG24.
Детали
"Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в конференц-центр "La Nuvola" для участия в конференции по вопросам восстановления Украины", - говорится в сообщении.
Зеленский, как сообщается, выступит сегодня утром на пленарном заседании конференции вместе с премьер-министром Италии Джорджей Мелони, канцлером Германии Фридрихом Мерцем, президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен и премьер-министром Польши Дональдом Туском.
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