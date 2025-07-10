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Зеленский прибыл на конференцию по восстановлению Украины в Риме

Киев • УНН

 • 591 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл на конференцию по вопросам восстановления Украины в Риме. Он выступит на пленарном заседании вместе с лидерами Италии, Германии, Еврокомиссии и Польши.

Зеленский прибыл на конференцию по восстановлению Украины в Риме

Президент Украины Зеленский, находящийся с визитом в Риме, прибыл на конференцию по вопросам восстановления Украины, пишет УНН со ссылкой на Sky TG24.

Детали

"Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в конференц-центр "La Nuvola" для участия в конференции по вопросам восстановления Украины", - говорится в сообщении.

Зеленский, как сообщается, выступит сегодня утром на пленарном заседании конференции вместе с премьер-министром Италии Джорджей Мелони, канцлером Германии Фридрихом Мерцем, президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен и премьер-министром Польши Дональдом Туском.

Конференция по восстановлению Украины в Риме: какой помощи стоит ожидать и какие суммы нужны нашему государству10.07.25, 08:21 • 18682 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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