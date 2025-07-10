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Необходимо добиться правосудия для Украины, которая уже более трех лет страдает от войны - Мелони

Киев • УНН

 • 460 просмотра

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони подчеркнула важность достижения правосудия для Украины, которая более трех лет страдает от войны. Она также подчеркнула необходимость восстановления разрушенных школ и больниц.

Необходимо добиться правосудия для Украины, которая уже более трех лет страдает от войны - Мелони

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что крайне важно добиться справедливости для Украины, которая уже более трех лет страдает от агрессивной войны со стороны России. Также важно восстановить разрушенные войной школы и больницы, отметила Мелони во время выступления на Конференции по восстановлению Украины, сообщает УНН.

Детали

Каждый из нас здесь для того, чтобы сыграть свою роль в достижении нашей основной цели – чтобы было достигнуто правосудие, потому что уже более трех лет украинский народ страдает. И сейчас мы должны только себе представить, что необходимо восстановить, отстроить Украину, как свободную независимую страну

- заявила Мелони.

Мелони добавила, что сейчас крайне важно помочь Украине восстановить школы и больницы, разрушенные войной.

Не только Украина должна себя защищать. Мы должны все приложить усилия, чтобы достичь мира. Но мы должны представить себе, что будет после этого. Мы должны отстроить все, что было разрушено – школы, больницы. Это будет наше послание

- подчеркнула Джорджа Мелони.

Итальянский лидер подчеркнула, что россияне продолжают свои атаки против Украины, однако своих жестоких целей они достичь не смогли.

Россия усиливает свои атаки против Украины. Они нападают на инфраструктуру, чрезвычайно важную для населения Украины. Это их цель с начала войны – принести разрушения, голод, страх. И этот план им не удался

- добавила Мелони.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл на конференцию по вопросам восстановления Украины в Риме. Он выступит на пленарном заседании вместе с лидерами Италии, Германии, Еврокомиссии и Польши.

Павел Башинский

Павел Башинский

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