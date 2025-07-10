"россия тоже подготовилась к этой встрече": Зеленский на форуме в Риме озвучил цель обстрелов россиян

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что россияне постоянно запускают сотни дронов по Украине. Таким образом захватчики хотят посеять страх, чтобы украинцы бежали из страны, заявил Зеленский во время выступления на Конференции по восстановлению Украины, сообщает УНН.

Детали

Россия тоже подготовилась к этой встрече. Сегодня они совершили массированную атаку, в основном по столице, Киеву. Удар нанесли российско-иранские "шахеды". Они были модифицированы, чтобы нанести еще больше разрушений. Чтобы их было труднее сбить. Россияне запускают сотни и сотни дронов. Это настоящий терроризм - сообщил Зеленский.

Глава государства добавил, что россияне своими обстрелами хотят сеять смерть, чтобы украинцы бежали из страны.

Они делают это постоянно, и это именно то, чего хочет Путин – чтобы наши люди страдали. Чтобы бежали из Украины. И чтобы дома, школы, чтобы жизнь была уничтожена везде, не только у передовой - отметил Зеленский.

Дополнение

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони подчеркнула важность достижения правосудия для Украины, которая более трех лет страдает от войны. Она также подчеркнула необходимость восстановления разрушенных школ и больниц.