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Украина будет готова к открытию переговорных кластеров по вступлению в ЕС в этом году - Зеленский

Киев • УНН

 • 902 просмотра

Президент заявил, что Украина будет готова к открытию других кластеров переговоров о вступлении в Европейский Союз в этом году.

Украина будет готова к открытию переговорных кластеров по вступлению в ЕС в этом году - Зеленский

Президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина будет готова к открытию других кластеров по переговорам о вступлении в Европейский Союз в этом году. Об этом Зеленский сообщил во время Конференции по восстановлению Украины, сообщает УНН.

Подробности

Я хочу еще поблагодарить тебя (премьера Италии Джорджию Мелони - ред.), Италию за поддержку Украины на уровне Евросоюза. Мы это ценим. Это важно со всех точек зрения, в частности относительно прогресса наших переговоров по вступлению в ЕС. Мы готовы к открытию первого кластера, мы будем готовы в этом году и к другим кластерам

 - сказал президент.

Дополнение

Владимир Зеленский призвал партнеров создать четкий план восстановления государства, акцентируя внимание на подходе в стиле "Плана Маршалла". Он отметил, что восстановление Украины модернизирует европейскую инфраструктуру и промышленность.

Также Зеленский во время Конференции по восстановлению Украины призвал партнеров увеличить инвестиции в украинскую противовоздушную оборону и производство ракет и дронов. Он подчеркнул необходимость остановить российские воздушные атаки и предложил делиться украинским опытом и технологиями.

Павел Зинченко

Павел Зинченко

политикаНовости Мира
Джорджия Мелони
Европейский Союз
Италия
Владимир Зеленский
Украина
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