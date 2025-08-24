«Внутренние угрозы»: Венгрия и Словакия разрушают Европу изнутри – депутат Европарламента

$41.220.00
47.980.00
ukenru
13:49 • 10278 просмотра
Зеленский подтвердил новый обмен пленными: домой вернулись защитники, находившиеся в неволе с 2022 годаPhoto
24 августа, 10:46 • 19425 просмотра
СБУ и ССО поздравили россиян с Днем Независимости Украины: дроны поразили газоперерабатывающий комплекс в усть-лугеVideo
Эксклюзив
24 августа, 09:24 • 28583 просмотра
На Киевщине 7-летний мальчик случайно застрелил соседскую девочку
24 августа, 07:11 • 27086 просмотра
Независимость закаляется на поле боя: Зеленский поздравил украинцев с праздникомVideo
Эксклюзив
24 августа, 05:50 • 35643 просмотра
День Независимости Украины: политолог назвал главные достижения за 2025 годPhoto
Эксклюзив
23 августа, 07:20 • 71090 просмотра
Соляр Украины 2025: вопросы и ответы о предстоящем годе
23 августа, 06:14 • 60725 просмотра
Зеленский: мы свою землю не подарим оккупанту
22 августа, 18:18 • 33040 просмотра
Трамп о войне в Украине: «В течение следующих двух недель мы узнаем, чем все обернется»
Эксклюзив
22 августа, 15:16 • 56110 просмотра
Фармрынок завис в правовом вакууме: правительство медлит, а пациенты переплачиваютPhoto
Эксклюзив
22 августа, 14:47 • 35265 просмотра
Авиация может стать драйвером экономики: нардеп Вениславский о перспективах отрасли после принятия Defence City
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+12°
2м/с
78%
748мм
Популярные новости
Карни о войне против Украины: переживаем решающий момент, международная поддержка должна усилиться24 августа, 09:46 • 12728 просмотра
российская альпинистка 11 дней провела на пике Победы в Кыргызстане и погибла24 августа, 09:59 • 17718 просмотра
Канада выделит более 1 млрд долларов на поставки дронов, боеприпасов Украине - премьер Карни24 августа, 10:14 • 13371 просмотра
Чрезвычайная ситуация в Ереване: российский истребитель врезался в городскую инфраструктуру13:30 • 15130 просмотра
Пограничная полиция Румынии сообщила, сколько украинцев в 2025 году нелегально пересекли границу15:44 • 6624 просмотра
публикации
День Независимости Украины: политолог назвал главные достижения за 2025 годPhoto
Эксклюзив
24 августа, 05:50 • 35645 просмотра
Соляр Украины 2025: вопросы и ответы о предстоящем годе
Эксклюзив
23 августа, 07:20 • 71091 просмотра
Знак Зодиака Дева: характеристика знака с аналитическим умом и чувствительным сердцемPhoto23 августа, 06:00 • 42554 просмотра
День Государственного Флага Украины и День города Харькова: что еще отмечают 23 августа23 августа, 03:30 • 56080 просмотра
Вкусные и питательные блюда из риса: топ интересных рецептовPhoto22 августа, 15:31 • 43227 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Марк Карни
Дональд Трамп
Кит Келлог
Джей Ди Вэнс
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Канада
Европа
Донецкая область
Реклама
УНН Lite
Пять загадочных детективов: что посмотреть в эти выходныеVideo22 августа, 14:39 • 42943 просмотра
Блейк Лайвли возвращается на экраны с новой главной ролью, несмотря на судебные тяжбы с Джастином Балдони22 августа, 13:10 • 28574 просмотра
Звезда "Очень странных дел" Милли Бобби Браун и Джейк Бон Джови усыновили ребенкаPhoto22 августа, 11:46 • 29527 просмотра
После волны возмущений из-за «заимствования» дизайна Adidas принес извинения маленькому мексиканскому городку22 августа, 10:17 • 32176 просмотра
США отправят певца на российский конкурс «Интервидение» в москве - Politico22 августа, 02:18 • 38376 просмотра
Актуальное
Беспилотный летательный аппарат
Нефть
Твиттер
Instagram
Строительство

«Внутренние угрозы»: Венгрия и Словакия разрушают Европу изнутри – депутат Европарламента

Киев • УНН

 • 14 просмотра

Депутат Европарламента Рихардс Колс заявил, что премьер-министры Венгрии и Словакии, Виктор Орбан и Роберт Фицо, разрушают Европу изнутри. Он выразил разочарование позицией Европы и надежду на изменения в Венгрии после предстоящих выборов.

«Внутренние угрозы»: Венгрия и Словакия разрушают Европу изнутри – депутат Европарламента

Есть силы, которые разрушают Европу изнутри. Речь идет о премьер-министре Словакии Роберте Фицо и премьер-министре Венгрии Викторе Орбане. Об этом заявил депутат Европарламента, член Комитета по иностранным делам, член руководящего комитета U4U (Европейский парламент) Рихардс Колс во время пресс-брифинга, передает УНН.

Подробности

По его словам, он "не столько скептичен, сколько разочарован позицией Европы".

Мы видим на примере Молдовы, что несмотря на то, что Украина и Молдова движутся синхронно, сейчас уже начались переговоры по Молдове (относительно вступления в ЕС - ред.). Но мы должны понимать, что есть силы, которые разрушают Европу изнутри. У нас есть Венгрия - Орбан. В следующем году будут выборы, давайте скрестим пальцы, чтобы эти выборы принесли изменения для Венгрии, чтобы деспотические времена завершились

- сказал Колс.

Венгрия заблокировала вступление Украины в ЕС, заявил премьер Виктор Орбан27.06.25, 16:41 • 4006 просмотров

В этом контексте он добавил, что также есть Словакия и ее премьер-министр Роберт Фицо.

Они время от времени работают в совместном тандеме. Однажды один блокирует санкции (против РФ - ред.), а в другой раз они меняются. Сейчас Дания председательствует (в Совете Европейского Союза - ред.) и она пытается положить этому конец, чтобы забрать у Венгрии право голосовать, давайте посмотрим, получится ли. Я довольно скептически к этому отношусь

- отметил Колс.

Зеленский заявил, что Украина вместе с Молдовой должны двигаться в переговорном процессе о вступлении в ЕС08.08.25, 21:57 • 7520 просмотров

Дополнение

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Тарас Качка рассказал министрам пяти европейских стран, чего Украина ожидает от открытия первого переговорного кластера "Основы процесса вступления в ЕС".

За "Дружбу": из-за инцидентов с нефтепроводом Орбан апеллирует к Трампу, но последний говорит почти "ну-ну-ну" в ответ22.08.25, 15:27 • 3398 просмотров

Анна Мурашко

ПолитикаНовости Мира
Европейский парламент
Совет Европейского Союза
Роберт Фицо
Европейский Союз
Дания
Словакия
Венгрия
Украина
Виктор Орбан
Молдова