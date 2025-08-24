«Внутренние угрозы»: Венгрия и Словакия разрушают Европу изнутри – депутат Европарламента

Есть силы, которые разрушают Европу изнутри. Речь идет о премьер-министре Словакии Роберте Фицо и премьер-министре Венгрии Викторе Орбане. Об этом заявил депутат Европарламента, член Комитета по иностранным делам, член руководящего комитета U4U (Европейский парламент) Рихардс Колс во время пресс-брифинга, передает УНН.

По его словам, он "не столько скептичен, сколько разочарован позицией Европы".

Мы видим на примере Молдовы, что несмотря на то, что Украина и Молдова движутся синхронно, сейчас уже начались переговоры по Молдове (относительно вступления в ЕС - ред.). Но мы должны понимать, что есть силы, которые разрушают Европу изнутри. У нас есть Венгрия - Орбан. В следующем году будут выборы, давайте скрестим пальцы, чтобы эти выборы принесли изменения для Венгрии, чтобы деспотические времена завершились