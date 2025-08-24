«Внутренние угрозы»: Венгрия и Словакия разрушают Европу изнутри – депутат Европарламента
Киев • УНН
Депутат Европарламента Рихардс Колс заявил, что премьер-министры Венгрии и Словакии, Виктор Орбан и Роберт Фицо, разрушают Европу изнутри. Он выразил разочарование позицией Европы и надежду на изменения в Венгрии после предстоящих выборов.
Есть силы, которые разрушают Европу изнутри. Речь идет о премьер-министре Словакии Роберте Фицо и премьер-министре Венгрии Викторе Орбане. Об этом заявил депутат Европарламента, член Комитета по иностранным делам, член руководящего комитета U4U (Европейский парламент) Рихардс Колс во время пресс-брифинга, передает УНН.
Подробности
По его словам, он "не столько скептичен, сколько разочарован позицией Европы".
Мы видим на примере Молдовы, что несмотря на то, что Украина и Молдова движутся синхронно, сейчас уже начались переговоры по Молдове (относительно вступления в ЕС - ред.). Но мы должны понимать, что есть силы, которые разрушают Европу изнутри. У нас есть Венгрия - Орбан. В следующем году будут выборы, давайте скрестим пальцы, чтобы эти выборы принесли изменения для Венгрии, чтобы деспотические времена завершились
В этом контексте он добавил, что также есть Словакия и ее премьер-министр Роберт Фицо.
Они время от времени работают в совместном тандеме. Однажды один блокирует санкции (против РФ - ред.), а в другой раз они меняются. Сейчас Дания председательствует (в Совете Европейского Союза - ред.) и она пытается положить этому конец, чтобы забрать у Венгрии право голосовать, давайте посмотрим, получится ли. Я довольно скептически к этому отношусь
Дополнение
Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Тарас Качка рассказал министрам пяти европейских стран, чего Украина ожидает от открытия первого переговорного кластера "Основы процесса вступления в ЕС".
