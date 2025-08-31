путин и Фицо встретятся в Китае на параде: стали известны детали

российский диктатор владимир путин может встретиться с премьер-министром Словакии Робертом Фицо в Китае в ближайшие дни. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Euractiv.

Детали

Отмечается, что Фицо должен поехать в Пекин, где будет проходить парад по случаю завершения Второй мировой войны на азиатском театре военных действий. В то же время путин находится в китайском городе Тяньцзинь на саммите Шанхайской организации сотрудничества и должен сидеть рядом с китайским лидером Си Цзиньпином на параде в Пекине.

Также сообщается, что Фицо раздражил европейских лидеров, критикуя поддержку Украины со стороны ЕС и выступая против усилий по сокращению импорта энергоносителей из россии.

Напомним

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что поддерживает вступление Украины в ЕС, но не в НАТО. Также он считает, что без решения вопросов "территориальных изменений" двигаться дальше в попытке согласования прекращения огня и установления мира в Украине будет трудно.

В то же время депутат Европарламента Рихардс Колс заявил, что премьер-министры Венгрии и Словакии, Виктор Орбан и Роберт Фицо, разрушают Европу изнутри.