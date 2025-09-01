Сі Цзіньпін на саміті ШОС: "Ми повинні виступати за багатополярний світ"

$41.320.06
Українські військові звільнили селище Новоекономічне на Донеччині
Є ризик витоку даних: "Укроборонпром" виступив проти передачі Більчуком документації компанії AAL Group Ltd, що може бути повʼязана з ОПК росії
Без відновлення податкових пільг українська авіація може втратити здобутий десятиліттями досвід та шанс на відновлення в майбутньому
Вбивство Парубія у Львові: озвучено три основні версії
Вбивство Парубія у Львові: затриманому повідомили про підозру
Комітет ВР готує до другого читання законопроєкт щодо ФГВФО: депутати подають поправки, але є ризик, що їх не врахують
Напружений перший тиждень осені: які зміни очікуються для кожного знаку зодіаку
День знань: українські школи розпочали четвертий навчальний рік в умовах повномашстабного вторгнення
Бодікамери для військових ТЦК та БЗВП для студентів: нововведення в Україні з 1 вересня
Підозрюваного у справі про вбивство Андрія Парубія затримали на Хмельниччині: злочин був ретельно підготовлений
ЄС обговорює нові санкції проти рф та використання заморожених активів для України - Radio Prague International
Ердоган прибув до Китаю на саміт ШОС для перемовин з лідерами: очікується зустріч з путіним
Нардепка Безугла попередила про можливі блекаути та важку зиму
Металургія рф зазнала найглибшої кризи з початку вторгнення в Україну: виробництво обвалилося до найгірших показників - ЦПД
"Порозуміння, досягнуті на Алясці, відкривають дорогу до миру": путін на саміті ШОС зробив низку заяв щодо України
Є ризик витоку даних: "Укроборонпром" виступив проти передачі Більчуком документації компанії AAL Group Ltd, що може бути повʼязана з ОПК росії
Для справжніх гурманів: топ рецептів приготування домашнього майонезу
Комітет ВР готує до другого читання законопроєкт щодо ФГВФО: депутати подають поправки, але є ризик, що їх не врахують
Напружений перший тиждень осені: які зміни очікуються для кожного знаку зодіаку
День знань: українські школи розпочали четвертий навчальний рік в умовах повномашстабного вторгнення
УНН Lite
Бред Пітт придбав маєток у Голлівуд-Гіллз за $12 мільйонів
Творець популярної іграшки Labubu увійшов до топ-100 найбагатших людей світу, посівши 86 місце
Біля берегів Коста-Ріки рибалки зловили акулу з унікальним забарвленням
Старший син Майкла Джексона Прінс оголосив про заручини після восьми років стосунків
Капсулу часу принцеси Діани відкрили у Лондоні: всередині був диск Кайлі Міноуг і кишеньковий телевізор
Сі Цзіньпін на саміті ШОС: "Ми повинні виступати за багатополярний світ"

Київ • УНН

 • 428 перегляди

Керівник Китаю Сі Цзіньпін на саміті ШОС 1 вересня 2025 року в Тяньцзіні заявив про необхідність багатополярного світу. Він наголосив на рівноправній участі країн та справедливому глобальному управлінні.

Сі Цзіньпін на саміті ШОС: "Ми повинні виступати за багатополярний світ"

Про нове бачення світового порядку керівник Китаю заявив під час саміту Шанхайської організації співробітництва в місті Тяньцзінь 1 вересня 2025 року, повідомляє УНН з посиланням інформаційне агентство Сіньхуа.  

Деталі

Саміт ШОС відбувся 31 серпня – 1 вересня 2025 року, де взяли участь, зокрема російський диктатор володимир путін і прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді.

ШОС була створена у 2001 році як альтернатива такій міжнародній організації як Організація Об’єднаних Націй. Головна роль в ШОС була у Китаю, який прагнув закріпити економічний вплив у країнах Центральної Азії.

Основна тема саміту стосувалася розбудови нового світопорядку, заснованого на рівноправній участі країн, а також формулювання стратегії розвитку ШОС до 2035 року.

Ми повинні виступати за рівноправний та впорядкований багатополярний світ, універсально вигідну та інклюзивну економічну глобалізацію, а також зробити систему глобального управління більш справедливою та рівноправною

- наголосив Сі Цзіньпін.

Керівник Китаю також відзначив основну мету ШОС:

Ми (країни-члени ШОС - ред.) першими уклали договір про довгострокове добросусідство, дружбу та співробітництво, проголосивши нашу відданість будівництву міцної дружби та утриманню від ворожнечі

 - наголосив Сі Цзіньпін. 

Голова КНР зробив акцент на тому, що Китай виступає проти "ментальності Холодної війни", а також "гегемонізму". 

Контекст

На тлі президентства Дональда Трампа, який прагне "зробити Америку великою знову", Китай має на меті стати світовою наддержавою. Для цього Пекін прагне залучити інші держави, які мають антизахідну зовнішню політику. В першу чергу це російська федерація та Іран. Участь Нарендри Моді в саміті свідчить про те, що лідерство Китаю та росії в ШОС може змінитися в бік Індії.

Нагадаємо

Російський диктатор володимир путін прибув до Китаю 31 серпня 2025 року, щоб взяти участь в саміті Шанхайської організації співробітництва та військовому параді в Пекіні, який відбудеться 3 вересня. Саміт ШОС засвідчив більш тісну співпрацю Китаю і росії в сфері економіки та безпеки.  

УНН передавав, що путін прибув 1-го вересня до Тяньцзиня на засідання Ради глав держав Шанхайської організації співробітництва.

Єгор Брайлян

ПолітикаНовини Світу
Володимир Путін
Організація Об'єднаних Націй
Пекін
Дональд Трамп
Індія
Нарендра Моді
Сі Цзіньпін
Китай
Іран