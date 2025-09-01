Про нове бачення світового порядку керівник Китаю заявив під час саміту Шанхайської організації співробітництва в місті Тяньцзінь 1 вересня 2025 року, повідомляє УНН з посиланням інформаційне агентство Сіньхуа.

Деталі

Саміт ШОС відбувся 31 серпня – 1 вересня 2025 року, де взяли участь, зокрема російський диктатор володимир путін і прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді.

ШОС була створена у 2001 році як альтернатива такій міжнародній організації як Організація Об’єднаних Націй. Головна роль в ШОС була у Китаю, який прагнув закріпити економічний вплив у країнах Центральної Азії.

Основна тема саміту стосувалася розбудови нового світопорядку, заснованого на рівноправній участі країн, а також формулювання стратегії розвитку ШОС до 2035 року.

Ми повинні виступати за рівноправний та впорядкований багатополярний світ, універсально вигідну та інклюзивну економічну глобалізацію, а також зробити систему глобального управління більш справедливою та рівноправною - наголосив Сі Цзіньпін.

Керівник Китаю також відзначив основну мету ШОС:

Ми (країни-члени ШОС - ред.) першими уклали договір про довгострокове добросусідство, дружбу та співробітництво, проголосивши нашу відданість будівництву міцної дружби та утриманню від ворожнечі - наголосив Сі Цзіньпін.

Голова КНР зробив акцент на тому, що Китай виступає проти "ментальності Холодної війни", а також "гегемонізму".

Контекст

На тлі президентства Дональда Трампа, який прагне "зробити Америку великою знову", Китай має на меті стати світовою наддержавою. Для цього Пекін прагне залучити інші держави, які мають антизахідну зовнішню політику. В першу чергу це російська федерація та Іран. Участь Нарендри Моді в саміті свідчить про те, що лідерство Китаю та росії в ШОС може змінитися в бік Індії.

Нагадаємо

Російський диктатор володимир путін прибув до Китаю 31 серпня 2025 року, щоб взяти участь в саміті Шанхайської організації співробітництва та військовому параді в Пекіні, який відбудеться 3 вересня. Саміт ШОС засвідчив більш тісну співпрацю Китаю і росії в сфері економіки та безпеки.

УНН передавав, що путін прибув 1-го вересня до Тяньцзиня на засідання Ради глав держав Шанхайської організації співробітництва.