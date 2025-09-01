О новом видении мирового порядка руководитель Китая заявил во время саммита Шанхайской организации сотрудничества в городе Тяньцзинь 1 сентября 2025 года, сообщает УНН со ссылкой на информационное агентство Синьхуа.

Детали

Саммит ШОС состоялся 31 августа – 1 сентября 2025 года, где приняли участие, в частности, российский диктатор Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди.

ШОС была создана в 2001 году как альтернатива такой международной организации, как Организация Объединенных Наций. Главная роль в ШОС была у Китая, который стремился закрепить экономическое влияние в странах Центральной Азии.

Основная тема саммита касалась построения нового миропорядка, основанного на равноправном участии стран, а также формулирования стратегии развития ШОС до 2035 года.

Мы должны выступать за равноправный и упорядоченный многополярный мир, универсально выгодную и инклюзивную экономическую глобализацию, а также сделать систему глобального управления более справедливой и равноправной - подчеркнул Си Цзиньпин.

Руководитель Китая также отметил основную цель ШОС:

Мы (страны-члены ШОС - ред.) первыми заключили договор о долгосрочном добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, провозгласив нашу приверженность строительству крепкой дружбы и воздержанию от вражды - подчеркнул Си Цзиньпин.

Председатель КНР сделал акцент на том, что Китай выступает против "менталитета Холодной войны", а также "гегемонизма".

Контекст

На фоне президентства Дональда Трампа, который стремится "сделать Америку великой снова", Китай имеет целью стать мировой сверхдержавой. Для этого Пекин стремится привлечь другие государства, имеющие антизападную внешнюю политику. В первую очередь это Российская Федерация и Иран. Участие Нарендры Моди в саммите свидетельствует о том, что лидерство Китая и России в ШОС может измениться в сторону Индии.

Напомним

Российский диктатор Владимир Путин прибыл в Китай 31 августа 2025 года, чтобы принять участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества и военном параде в Пекине, который состоится 3 сентября. Саммит ШОС засвидетельствовал более тесное сотрудничество Китая и России в сфере экономики и безопасности.

УНН передавал, что Путин прибыл 1-го сентября в Тяньцзинь на заседание Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества.