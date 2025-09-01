После возвращения из Пекина состоится встреча с президентом Владимиром Зеленским – Фицо
Киев • УНН
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо анонсировал встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским 5 сентября. Это произойдет после его возвращения из Пекина, где Фицо примет участие в параде и встретится с лидерами Китая и России.
Свою встречу с украинским лидером премьер-министр Словакии Роберт Фицо анонсировал во время своего видеообращения 1 сентября, передает УНН.
Детали
В своей речи Фицо подчеркнул, что принял приглашение принять участие в параде в честь 80-й годовщины окончания Второй мировой войны, который состоится 3 сентября в Пекине. Роберт Фицо является единственным лидером из стран Европейского Союза, которые будут там присутствовать. Президент Фицо заявил, что проведет встречи с руководителями Китая и России в Пекине во время военного парада 3 сентября.
Я хочу еще раз подтвердить, что в Пекине состоятся двусторонние встречи с руководителем Китая Си Цзиньпином, российским президентом Владимиром Путиным, с другими государственными деятелями
Фицо раскритиковал позицию ЕС относительно парада в Пекине, ведь, по его мнению, нужно участвовать в процессах "формирования нового многополярного миропорядка".
Фицо заявил о необходимости территориальных изменений для прекращения войны РФ в Украине19.08.25, 18:19 • 10385 просмотров
Также словацкий премьер прокомментировал, что необходимо воспользоваться возможностью пообщаться с мировыми лидерами в Пекине.
Если в Пекине есть возможность, помимо чествования памяти жертв войны, встретиться с мировыми лидерами, ею следует воспользоваться. Там будут главы государств, которые представляют миллиарды людей. Там будут главы государств, которые имеют собственные мнения, возможно, правильные, возможно, неправильные, но мнения, которые нужно услышать и уважать
После возвращения домой словацкий премьер проведет встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. По словам Фицо, встреча состоится в эту пятницу, 5 сентября.
После возвращения из Пекина планирую отправиться в восточную Словакию для двусторонней встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским
Напомним
Депутат Европарламента Рихардс Колс заявил, что премьер-министры Венгрии и Словакии, Виктор Орбан и Роберт Фицо, разрушают Европу изнутри.
Армения и Китай официально заключили стратегическое партнерство и договорились расширять сотрудничество в политической, экономической и гуманитарной областях
Си Цзиньпин на саммите ШОС: «Мы должны выступать за многополярный мир»01.09.25, 19:57 • 1440 просмотров