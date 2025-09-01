После возвращения из Пекина состоится встреча с президентом Владимиром Зеленским – Фицо

Свою встречу с украинским лидером премьер-министр Словакии Роберт Фицо анонсировал во время своего видеообращения 1 сентября, передает УНН.

Детали

В своей речи Фицо подчеркнул, что принял приглашение принять участие в параде в честь 80-й годовщины окончания Второй мировой войны, который состоится 3 сентября в Пекине. Роберт Фицо является единственным лидером из стран Европейского Союза, которые будут там присутствовать. Президент Фицо заявил, что проведет встречи с руководителями Китая и России в Пекине во время военного парада 3 сентября.

Я хочу еще раз подтвердить, что в Пекине состоятся двусторонние встречи с руководителем Китая Си Цзиньпином, российским президентом Владимиром Путиным, с другими государственными деятелями - подчеркнул словацкий премьер-министр.

Фицо раскритиковал позицию ЕС относительно парада в Пекине, ведь, по его мнению, нужно участвовать в процессах "формирования нового многополярного миропорядка".

Фицо заявил о необходимости территориальных изменений для прекращения войны РФ в Украине

Также словацкий премьер прокомментировал, что необходимо воспользоваться возможностью пообщаться с мировыми лидерами в Пекине.

Если в Пекине есть возможность, помимо чествования памяти жертв войны, встретиться с мировыми лидерами, ею следует воспользоваться. Там будут главы государств, которые представляют миллиарды людей. Там будут главы государств, которые имеют собственные мнения, возможно, правильные, возможно, неправильные, но мнения, которые нужно услышать и уважать - прокомментировал Фицо.

После возвращения домой словацкий премьер проведет встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. По словам Фицо, встреча состоится в эту пятницу, 5 сентября.

После возвращения из Пекина планирую отправиться в восточную Словакию для двусторонней встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским - заявил Фицо.

Напомним

Депутат Европарламента Рихардс Колс заявил, что премьер-министры Венгрии и Словакии, Виктор Орбан и Роберт Фицо, разрушают Европу изнутри.

Армения и Китай официально заключили стратегическое партнерство и договорились расширять сотрудничество в политической, экономической и гуманитарной областях

Си Цзиньпин на саммите ШОС: «Мы должны выступать за многополярный мир»