15:53 • 4810 просмотра
Украинские военные освободили поселок Новоэкономическое в Донецкой области
Эксклюзив
14:20 • 14967 просмотра
Есть риск утечки данных: «Укроборонпром» выступил против передачи Бильчуком документации компании AAL Group Ltd, которая может быть связана с ОПК России
Эксклюзив
1 сентября, 11:39 • 22495 просмотра
Без восстановления налоговых льгот украинская авиация может потерять накопленный десятилетиями опыт и шанс на восстановление в будущем
Эксклюзив
1 сентября, 09:15 • 137567 просмотра
Убийство Парубия во Львове: озвучены три основные версии
1 сентября, 08:38 • 84975 просмотра
Убийство Парубия во Львове: задержанному сообщили о подозрении
Эксклюзив
1 сентября, 07:50 • 152296 просмотра
Комитет ВР готовит ко второму чтению законопроект относительно ФГВФЛ: депутаты подают поправки, но есть риск, что их не учтут
Эксклюзив
1 сентября, 06:45 • 159649 просмотра
Напряженная первая неделя осени: какие изменения ожидаются для каждого знака зодиакаPhoto
1 сентября, 05:46 • 138310 просмотра
День знаний: украинские школы начали четвертый учебный год в условиях полномасштабного вторжения
1 сентября, 05:39 • 112616 просмотра
Бодикамеры для военных ТЦК и БЗВП для студентов: нововведения в Украине с 1 сентябряPhoto
31 августа, 21:30 • 37848 просмотра
Подозреваемого по делу об убийстве Андрея Парубия задержали в Хмельницкой области: преступление было тщательно подготовлено
После возвращения из Пекина состоится встреча с президентом Владимиром Зеленским – Фицо

Киев • УНН

 • 34 просмотра

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо анонсировал встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским 5 сентября. Это произойдет после его возвращения из Пекина, где Фицо примет участие в параде и встретится с лидерами Китая и России.

После возвращения из Пекина состоится встреча с президентом Владимиром Зеленским – Фицо

Свою встречу с украинским лидером премьер-министр Словакии Роберт Фицо анонсировал во время своего видеообращения 1 сентября, передает УНН.

Детали

В своей речи Фицо подчеркнул, что принял приглашение принять участие в параде в честь 80-й годовщины окончания Второй мировой войны, который состоится 3 сентября в Пекине. Роберт Фицо является единственным лидером из стран Европейского Союза, которые будут там присутствовать. Президент Фицо заявил, что проведет встречи с руководителями Китая и России в Пекине во время военного парада 3 сентября.

Я хочу еще раз подтвердить, что в Пекине состоятся двусторонние встречи с руководителем Китая Си Цзиньпином, российским президентом Владимиром Путиным, с другими государственными деятелями

- подчеркнул словацкий премьер-министр.

Фицо раскритиковал позицию ЕС относительно парада в Пекине, ведь, по его мнению, нужно участвовать в процессах "формирования нового многополярного миропорядка".

Фицо заявил о необходимости территориальных изменений для прекращения войны РФ в Украине19.08.25, 18:19 • 10385 просмотров

Также словацкий премьер прокомментировал, что необходимо воспользоваться возможностью пообщаться с мировыми лидерами в Пекине.

Если в Пекине есть возможность, помимо чествования памяти жертв войны, встретиться с мировыми лидерами, ею следует воспользоваться. Там будут главы государств, которые представляют миллиарды людей. Там будут главы государств, которые имеют собственные мнения, возможно, правильные, возможно, неправильные, но мнения, которые нужно услышать и уважать

- прокомментировал Фицо.

После возвращения домой словацкий премьер проведет встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. По словам Фицо, встреча состоится в эту пятницу, 5 сентября.

После возвращения из Пекина планирую отправиться в восточную Словакию для двусторонней встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским

- заявил Фицо. 

Напомним

Депутат Европарламента Рихардс Колс заявил, что премьер-министры Венгрии и Словакии, Виктор Орбан и Роберт Фицо, разрушают Европу изнутри

Армения и Китай официально заключили стратегическое партнерство и договорились расширять сотрудничество в политической, экономической и гуманитарной областях

Си Цзиньпин на саммите ШОС: «Мы должны выступать за многополярный мир»01.09.25, 19:57 • 1440 просмотров

Егор Брайлян

