Встреча китайского лидера Си Цзиньпина и российского диктатора владимира путина в Пекине подчеркнула их тесные связи, сложившиеся между ними после вторжения москвы в Украину. "Теплые" отношения пошли на пользу обеим сторонам, пока экономика россии борется с западными санкциями. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Bloomberg.

Детали

Си приветствовал путина на встрече во вторник, назвав его "старым другом". Он добавил, что "китайско-российские отношения выдержали испытание меняющимися международными обстоятельствами" и сказал, что они являются хорошим примером "дружелюбия между соседями, всесторонней стратегической координации и взаимовыгодного сотрудничества".

Путин поблагодарил Си за "теплый прием, оказанный всей нашей делегации".

Наше тесное взаимодействие отражает стратегический характер российско-китайских отношений, которые находятся на беспрецедентно высоком уровне - добавил Путин.

Си и путин сблизили свои страны после полномасштабного вторжения россии в Украину в начале 2022 года. Си использует встречу блока безопасности Шанхайской организации сотрудничества и большой военный парад в столице Китая на этой неделе, чтобы укрепить связи с путиным и другими мировыми лидерами, особенно с премьер-министром Индии Нарендрой Моди - пишет Bloomberg.

Отмечается, что этот дипломатический шаг был сделан после того, как президент США Дональд Трамп ввел пошлины на экспортные товары в ряде стран мира, включая Китай и Индию.

путин приехал в Пекин на парад Си Цзиньпина, посвященный 80-летию окончания Второй мировой войны. Данный визит это ответ на визит Си Цзиньпина в Москву, который он совершил ранее в этом году на аналогичное мероприятие, посвященное "победе россии" над нацистами.

Теплые отношения пошли на пользу обеим сторонам, пока экономика россии борется с западными санкциями, введенными из-за нападения на Украину. По данным китайской таможни, двусторонняя торговля достигла нового рекорда в 245 миллиардов долларов в 2024 году, что на 68% больше, чем в 2021 году - отмечает Bloomberg.

путин также в течение последних двух дней посетил мероприятие ШОС в Тяньцзине, что недалеко от Пекина. Си использовал это, чтобы собрать своих ближайших международных союзников. Это происходит во время обострения глобальной напряженности, поскольку тарифы Трампа нарушают международные торговые потоки, а региональные войны продолжают вспыхивать.

Не называя ни одной страны, Си призвал ШОС "противостоять менталитету холодной войны, блоковой конфронтации и практике запугивания" - завуалированный намек на то, что Пекин считает силовой тактикой США в торговой войне.

Дополнение

российский диктатор владимир путин на саммите Шанхайской организации сотрудничества заявил, что кризис в Украине вызвал "спровоцированный Западом госпереворот в Киеве", а не действия россии.