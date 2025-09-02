Встреча Си и путина в Пекине подчеркнула их тесные связи - Bloomberg

$41.320.06
Эксклюзив
06:00 • 2450 просмотра
В оккупированном Крыму нарастает гуманитарный кризис - постоянный представитель Президента
Эксклюзив
05:30 • 3716 просмотра
"Создается впечатление, что бизнес приравнен к преступной деятельности": адвокат о неотложности принятия изменений в УПК, которые облегчат жизнь предпринимателям
1 сентября, 18:36 • 20688 просмотра
5 самых ожидаемых кинопремьер, которые нельзя пропустить этой осенью: что посмотреть
1 сентября, 15:53 • 34165 просмотра
Украинские военные освободили поселок Новоэкономическое в Донецкой области
Эксклюзив
1 сентября, 14:20 • 45073 просмотра
Есть риск утечки данных: «Укроборонпром» выступил против передачи Бильчуком документации компании AAL Group Ltd, которая может быть связана с ОПК России
Эксклюзив
1 сентября, 11:39 • 43764 просмотра
Без восстановления налоговых льгот украинская авиация может потерять накопленный десятилетиями опыт и шанс на восстановление в будущем
Эксклюзив
1 сентября, 09:15 • 188351 просмотра
Убийство Парубия во Львове: озвучены три основные версии
1 сентября, 08:38 • 106766 просмотра
Убийство Парубия во Львове: задержанному сообщили о подозрении
Эксклюзив
1 сентября, 07:50 • 195344 просмотра
Комитет ВР готовит ко второму чтению законопроект относительно ФГВФЛ: депутаты подают поправки, но есть риск, что их не учтут
Эксклюзив
1 сентября, 06:45 • 202441 просмотра
Напряженная первая неделя осени: какие изменения ожидаются для каждого знака зодиака
ЕС обсуждает новые санкции против рф и использование замороженных активов для Украины - Radio Prague International
31 августа, 02:29 • 141033 просмотра
Эрдоган прибыл в Китай на саммит ШОС для переговоров с лидерами: ожидается встреча с путиным
30 августа, 23:45 • 140120 просмотра
Нардеп Безугла предупредила о возможных блэкаутах и тяжелой зиме
31 августа, 18:14 • 127599 просмотра
Металлургия рф переживает глубочайший кризис с начала вторжения в Украину: производство обвалилось до худших показателей - ЦПД
31 августа, 19:40 • 124944 просмотра
«Понимания, достигнутые на Аляске, открывают дорогу к миру»: путин на саммите ШОС сделал ряд заявлений по Украине
1 сентября, 04:35 • 117694 просмотра
В оккупированном Крыму нарастает гуманитарный кризис - постоянный представитель Президента
Эксклюзив
06:00 • 2458 просмотра
Есть риск утечки данных: «Укроборонпром» выступил против передачи Бильчуком документации компании AAL Group Ltd, которая может быть связана с ОПК России
Эксклюзив
1 сентября, 14:20 • 45082 просмотра
Для настоящих гурманов: топ рецептов приготовления домашнего майонеза
1 сентября, 09:46 • 78290 просмотра
Комитет ВР готовит ко второму чтению законопроект относительно ФГВФЛ: депутаты подают поправки, но есть риск, что их не учтут
Эксклюзив
1 сентября, 07:50 • 195353 просмотра
Напряженная первая неделя осени: какие изменения ожидаются для каждого знака зодиака
Эксклюзив
1 сентября, 06:45 • 202450 просмотра
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Эмманюэль Макрон
Кир Стармер
Марк Рютте
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Индия
Сумы
5 самых ожидаемых кинопремьер, которые нельзя пропустить этой осенью: что посмотреть
1 сентября, 18:36 • 20690 просмотра
Брэд Питт купил особняк в Голливуд-Хиллз за $12 миллионов
1 сентября, 10:27 • 37821 просмотра
Создатель популярной игрушки Labubu вошел в топ-100 самых богатых людей мира, заняв 86 место
29 августа, 13:11 • 167382 просмотра
У берегов Коста-Рики рыбаки поймали акулу с уникальным окрасом
27 августа, 15:52 • 295418 просмотра
Старший сын Майкла Джексона Принс объявил о помолвке после восьми лет отношений
27 августа, 12:36 • 314577 просмотра
MIM-104 Patriot
Шахед-136
Фейковые новости
Су-57
Lockheed Martin F-35 Lightning II

Встреча Си и путина в Пекине подчеркнула их тесные связи - Bloomberg

Киев • УНН

 • 312 просмотра

Встреча лидеров Китая и россии в Пекине подтвердила тесные связи. Двусторонняя торговля достигла нового рекорда в $245 миллиардов в 2024 году.

Встреча Си и путина в Пекине подчеркнула их тесные связи - Bloomberg

Встреча китайского лидера Си Цзиньпина и российского диктатора владимира путина в Пекине подчеркнула их тесные связи, сложившиеся между ними после вторжения москвы в Украину. "Теплые" отношения пошли на пользу обеим сторонам, пока экономика россии борется с западными санкциями. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Bloomberg.

Детали

Си приветствовал путина на встрече во вторник, назвав его "старым другом". Он добавил, что "китайско-российские отношения выдержали испытание меняющимися международными обстоятельствами" и сказал, что они являются хорошим примером "дружелюбия между соседями, всесторонней стратегической координации и взаимовыгодного сотрудничества".

Путин поблагодарил Си за "теплый прием, оказанный всей нашей делегации".

Наше тесное взаимодействие отражает стратегический характер российско-китайских отношений, которые находятся на беспрецедентно высоком уровне

- добавил Путин.

Си и путин сблизили свои страны после полномасштабного вторжения россии в Украину в начале 2022 года. Си использует встречу блока безопасности Шанхайской организации сотрудничества и большой военный парад в столице Китая на этой неделе, чтобы укрепить связи с путиным и другими мировыми лидерами, особенно с премьер-министром Индии Нарендрой Моди

- пишет Bloomberg.

Отмечается, что этот дипломатический шаг был сделан после того, как президент США Дональд Трамп ввел пошлины на экспортные товары в ряде стран мира, включая Китай и Индию.

«Всегда приятно встречаться с путиным»: премьер Индии обсудил партнерство с российским диктатором01.09.2025, 06:39 • 5144 просмотра

путин приехал в Пекин на парад Си Цзиньпина, посвященный 80-летию окончания Второй мировой войны. Данный визит это ответ на визит Си Цзиньпина в Москву, который он совершил ранее в этом году на аналогичное мероприятие, посвященное "победе россии" над нацистами.

Теплые отношения пошли на пользу обеим сторонам, пока экономика россии борется с западными санкциями, введенными из-за нападения на Украину. По данным китайской таможни, двусторонняя торговля достигла нового рекорда в 245 миллиардов долларов в 2024 году, что на 68% больше, чем в 2021 году

- отмечает Bloomberg.

путин также в течение последних двух дней посетил мероприятие ШОС в Тяньцзине, что недалеко от Пекина. Си использовал это, чтобы собрать своих ближайших международных союзников. Это происходит во время обострения глобальной напряженности, поскольку тарифы Трампа нарушают международные торговые потоки, а региональные войны продолжают вспыхивать.

Не называя ни одной страны, Си призвал ШОС "противостоять менталитету холодной войны, блоковой конфронтации и практике запугивания" - завуалированный намек на то, что Пекин считает силовой тактикой США в торговой войне.

Си Цзиньпин на саммите ШОС: «Мы должны выступать за многополярный мир»01.09.2025, 19:57 • 4108 просмотров

Дополнение

российский диктатор владимир путин на саммите Шанхайской организации сотрудничества заявил, что кризис в Украине вызвал "спровоцированный Западом госпереворот в Киеве", а не действия россии.

Анна Мурашко

ПолитикаНовости Мира
Владимир Путин
Bloomberg L.P.
Пекин
Дональд Трамп
Индия
Нарендра Моди
Си Цзиньпин
Соединённые Штаты
Украина