російський диктатор володимир путін на саміті Шанхайської організації співробітництва заявив, що кризу в Україні спричинив "спровокований Заходом госпереворот у Києві", а не дії росії. Про це пише УНН із посиланням на росЗМІ. Криза в Україні виникла не внаслідок нападу росії, а через спровокований Заходом держпереворот у Києві - заявив він. На саміті Шанхайської організації співробітництва (ШОС) у Тяньцзіні він також висловив надію, що досягнуті на Алясці розуміння відкривають шлях до миру в Україні. путін пообіцяв проінформувати колег по ШОС про результати зустрічі з президентом США Дональдом Трампом. Окрім цього, диктатор підкреслив, що принципи Організації Об'єднаних Націй залишаються вірними та незмінними і сьогодні, наголосивши на їх важливості для міжнародної стабільності. Доповнення В Україні було зафіксовано вже понад 178 тисяч воєнних злочинів, скоєних російськими військами від початку повномасштабного вторгнення: загинуло понад 15 тисяч і поранено більше 34 тисяч цивільних осіб, знищено і пошкоджено близько 237 тисяч об'єктів цивільної інфраструктури. Нагадаємо Нещодавно Президент Володимир Зеленський заявив, що Індія готова донести сигнал про припинення вогню росії та іншим лідерам на саміті Шанхайської організації співробітництва. Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді, в свою чергу, підтвердив підтримку зусиль, спрямованих на мирне врегулювання війни під час телефонної розмови з Зеленським.