31 серпня, 21:30 • 14002 перегляди
Підозрюваного у справі про вбивство Андрія Парубія затримали на Хмельниччині: злочин був ретельно підготовлений
31 серпня, 20:53 • 14078 перегляди
Європейські лідери зберуться у Франції 4 вересня для переговорів про Україну
Ексклюзив
30 серпня, 16:05 • 46416 перегляди
Мер міста Рені Плєхов потрапив у ДТП, загинула його матір Photo
30 серпня, 13:59 • 84968 перегляди
Зеленський про вбивство Парубія у Львові: злочин був ретельно підготовлений
Ексклюзив
30 серпня, 13:06 • 96969 перегляди
У Києві чоловік вижив після падіння з 19 поверху: він приземлився на припарковане автоPhotoVideo
30 серпня, 11:04 • 111211 перегляди
Був з сумкою Glovo, стріляв у спину: відео з місця вбивства Андрія ПарубіяVideo
Ексклюзив
30 серпня, 10:36 • 120252 перегляди
Вбивство Парубія у Львові: стрілок був замаскований під кур'єра, на місці знайшли 7 гільз
Ексклюзив
30 серпня, 09:58 • 257078 перегляди
Вбивство Андрія Парубія у Львові: стали відомі деталі
30 серпня, 09:24 • 115236 перегляди
Стрілянина в Парубія у Львові: політичного діяча застрелили, нападника шукають - поліція
Ексклюзив
30 серпня, 09:15 • 86502 перегляди
У Львові стріляли в Андрія Парубія - джерело
"Порозуміння, досягнуті на Алясці, відкривають дорогу до миру": путін на саміті ШОС зробив низку заяв щодо України

Київ • УНН

 • 64 перегляди

володимир путін на саміті ШОС заявив, що криза в Україні спричинена "спровокованим Заходом держпереворотом". Він також висловив надію на мир в Україні після зустрічі з Дональдом Трампом.

"Порозуміння, досягнуті на Алясці, відкривають дорогу до миру": путін на саміті ШОС зробив низку заяв щодо України

російський диктатор володимир путін на саміті Шанхайської організації співробітництва заявив, що кризу в Україні спричинив "спровокований Заходом госпереворот у Києві", а не дії росії. Про це пише УНН із посиланням на росЗМІ.

Криза в Україні виникла не внаслідок нападу росії, а через спровокований Заходом держпереворот у Києві

- заявив він.

На саміті Шанхайської організації співробітництва (ШОС) у Тяньцзіні він також висловив надію, що досягнуті на Алясці розуміння відкривають шлях до миру в Україні. путін пообіцяв проінформувати колег по ШОС про результати зустрічі з президентом США Дональдом Трампом.

Окрім цього, диктатор підкреслив, що принципи Організації Об’єднаних Націй залишаються вірними та незмінними і сьогодні, наголосивши на їх важливості для міжнародної стабільності. 

Доповнення

В Україні було зафіксовано вже понад 178 тисяч воєнних злочинів, скоєних російськими військами від початку повномасштабного вторгнення: загинуло понад 15 тисяч і поранено більше 34 тисяч цивільних осіб, знищено і пошкоджено близько 237 тисяч об’єктів цивільної інфраструктури.  

Нагадаємо

Нещодавно Президент Володимир Зеленський заявив, що Індія готова донести сигнал про припинення вогню росії та іншим лідерам на саміті Шанхайської організації співробітництва.

Прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді, в свою чергу, підтвердив підтримку зусиль, спрямованих на мирне врегулювання війни під час телефонної розмови з Зеленським.

Вероніка Марченко

